Armia USA uznana za terrorystów, a rząd USA za sponsora terroryzmu Prezydent Iranu Hasan Rowhani podpisał wczoraj ustawę, na mocy której amerykańscy żołnierze stacjonujący na Bliskim Wschodzie uznani są za terrorystów, a rząd Stanów Zjednoczonych uważany jest za “sponsora terroryzmu”. Ustawa została przyjęta przez irański parlament w zeszłym tygodniu i jest odpowiedzią na decyzję Departamentu Stanu USA, który dwa tygodnie temu wpisał irański Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na listę organizacji terrorystycznych. Zgodnie z nową ustawą Iran uznaje za organizację terrorystyczną Centralne Dowództwo armii USA, które jest odpowiedzialne za amerykańskie operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.