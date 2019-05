ARONIA – cud natury Z cyklu: Zdrowo i stylowo Cierpka, gorzka i nieefektowna. Nie dajmy się zmylić pozorom. To istny skarb dla zdrowia. Czarna jagoda aronii zawiera zestaw witamin i związków mineralnych, których daremnie szukać w większości innych owoców. Jest jednym z najbogatszych źródeł antocyjanów w przyrodzie. Zdaniem naukowców jedna łyżka konfitur aroniowych całkowicie pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu na antocyjany i taniny. Aronia ma w sobie tyle cennych witamin i minerałów, że naukowcy nazwali ją cudem natury. Aronia uważana jest za najzdrowszy owoc jagodowy na świecie. Wykonano już setki badań naukowych, których przedmiotem były związki chemiczne występujące w tych cierpkich owocach. Udowodniono, że warto je spożywać, gdyż zapobiegają wielu chorobom. W owocach aronii występują zarówno garbniki, witaminy C, B2, B6, E, PP, P, jak i składniki mineralne takie jak: miedź, kobalt, bor, lit, mangan, molibden będące dla człowieka pierwiastkami śladowymi. Sok czy nalewkę warto pić przez cały rok, szczególnie w okresie przeziębień i grypy, by wzmocnić odporność organizmu. Warto sięgnąć także po syropy, herbatki czy cukierki z aronią. Jagody aronii zawierają najwięcej silnie antyoksydacyjnych polifenoli (nawet 4 razy więcej niż czarna porzeczka), a to właśnie one decydują o jej szczególnych właściwościach. Obecność litu działa uspokajająco i antydepresyjnie. Badania wykazały, że regularne spożywanie tych owoców wzmacnia odporność, oczyszcza organizm oraz łagodzi stany zapalne. Przetwory z aronii pomagają także obniżyć ciśnienie krwi oraz poziom złego cholesterolu. Badania przeprowadzone w Holandii dowiodły, że dieta bogata w antocyjany i taniny zmniejsza ryzyko choroby serca. Im więcej tych składników w diecie, tym mniejsze prawdopodobieństwo problemów kardiologicznych. Przypomnijmy, że oba składniki występują w wyjątkowo dużej ilości w owocach i przetworach z aronii. Aronia obniża także ciśnienie tętnicze krwi i dlatego powinna być stałym składnikiem diety osób zagrożonych zawałem i udarem. Ponadto znajduje swoje zastosowanie w profilaktyce nowotworowej, profilaktyce i leczeniu żylaków odbytu, dietach odchudzających, dietach oczyszczających, detoksykacji organizmu oraz usuwaniu nadmiaru zatrzymanej w nim wody, uzupełnianiu barku witamin i składników odżywczych, poprawianiu kondycji włosów i paznokci, poprawianiu pamięci oraz szeroko rozumianego funkcjonowania ludzkiego mózgu. Grupie 100 osób w wieku powyżej 70 lat podawano ekstrakty bogate w polifenole (antocyjany, taniny). Po kilku miesiącach odnotowano znaczną poprawę pamięci u wszystkich badanych. Nastąpiła również poprawa procesów uczenia się. Neurolodzy, zachęceni obiecującymi wynikami, postanowili sprawdzić, czy związki zawarte w aronii mogą być przydatne w leczeniu ciężkich schorzeń układu nerwowego. Istnieje wiele hipotez na temat przyczyn choroby Alzheimera i Parkinsona. Przyjmuje się, że zmiany w mózgu polegające na degeneracji neuronów powodowane są m.in. przez wolne rodniki. Można je poskromić za pomocą silnych antyoksydantów, znajdujących się w dużych ilościach właśnie w aronii. Teoria ta nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona, warto jednak, nie czekając na końcowe wnioski naukowców, na wszelki wypadek jeść jak najwięcej przetworów z aronii. Rada ta jest szczególnie ważna dla osób, które z powodów dziedziczności znajdują się w grupie dużego ryzyka. Wolne rodniki są przyczyną wielu chorób oczu. Między innymi to właśnie one przyspieszają powstawanie katarakty i zmian plamki żółtej oka. Dieta bogata w antyoksydanty może spowolnić te procesy, wpływa na zapewnienie dobrego widzenia nocnego i ostrość wzroku (antocyjany poprawiają mikro-krążenie i zmniejszają kruchość naczyń włosowatych). Zbiory aronii zaczynają się w połowie sierpnia i trwają do jesieni. Sok czy nalewkę warto pić przez cały rok, szczególnie w okresie przeziębień i grypy, by wzmocnić odporność organizmu. Z kolei suszone owoce można wykorzystać jako rozgrzewającą herbatkę. Aronię można również mrozić. Z owoców można przyrządzić konfitury, soki i nalewki. Aronia pasuje jako dodatek do mięs i sosów. Doskonale łączy się z gruszką, jabłkiem czy chrzanem. Konfitury do podania z mięsem warto wzbogacić imbirem i pieprzem, a uzyskamy smak będzie nieporównywalny z najbardziej wymyślnym rarytasem. Warto wiedzieć, że największe stężenie aktywnych substancji występuje w świeżym soku z aronii. Zaleca się jednak spożywanie nie więcej niż szklanki dziennie. Podsumowując, możemy stwierdzić, że aronia ma niezwykle kompleksowy i oczywiście pozytywny wpływ na ludzki organizm. Warto wzbogacić o produkty ją zawierające codzienną dietę, a z pewnością będziemy bardziej odporni na choroby, a tym samym zdrowsi. Nie zapominajmy słów poety, który pisał: ”Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Opracowanie: Bożena Szara P.S. Artykuł na temat aronii przygotowałam „na zamówienie” naszej Czytelniczki – Joanny Kot. Proszę o kolejne podpowiedzi, o jakich owocach chcecie Państwo przeczytać w naszym cyklu: Zdrowo i Stylowo, a ja postaram się te życzenia spełniać. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Bożena Szara Bożena Szara – dziennikarka, producentka radiowa (Radio Polonia w Montrealu - CFMB-1280 AM), autorka bloga "Dieta i Styl". Organizatorka wydarzeń artystycznych. Współpracuje przez lata z "Gazetą”. Search

