Australijska fundacja: Koale funkcjonalnie wymarły Koale funkcjonalnie wymarły – ogłasza australijska fundacja. Oznacza to, że torbacze są, ale jest ich tak mało, że prawdopodobnie nie stworzą nowego pokolenia. Za wyginięcie ich gatunku w dużej mierze odpowiadają ludzie. OBEJRZYJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

