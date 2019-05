Banki centralne wykonały przełomową transakcję za pomocą blockchainu Stało się, banki centralne Singapuru i Kanady, Monetary Authority of Singapore (MAS) i Bank of Canada, wysłały między sobą transakcje, które zawierały waluty cyfrowe przesłane poprzez blockchain. Jest to pierwsza tak udana próba użycia transakcji na blockchainie pomiędzy dwoma bankami centralnymi. Jak stwierdzili, ten pomyślny eksperyment tworzy wielki potencjał, aby płatności transgraniczne i międzybankowe były tańsze, szybsze i bezpieczniejsze. JPMorgan Chase pomogło bankom w całym procesie płatności. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

