Biskupi wydali wojnę pedofilom w sutannach – Są przypadki, że występowałem o usunięcie księdza ze stanu duchownego, bo skrzywdził dziecko, a watykańska Kongregacja Nauki Wiary zdecydowała się pozostawić go w stanie duchownym – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską biskup płocki Piotr Libera. Ilu księży wykorzystywało dzieci na terenie diecezji płockiej? Bp Piotr Libera: Od końca maja 2007 r., kiedy zostałem ordynariuszem diecezji, było dziewięć takich przypadków. A ile ofiar? Bp Piotr Libera: 16. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

