Boeingi 737 MAX uziemione jeszcze przez większość wakacji Boeingi 737 MAX zapewne nie wrócą do latania przed połową sierpnia. Oznaczałoby to, że te samoloty nie będą do dyspozycji przez znaczną część okresu wakacyjnego – napisał dziennik “Wall Street Journal”. Maszyny zostały uziemione po katastrofach w Indonezji i w Etiopii, w których łącznie zginęło 346 ludzi. Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) zajmuje się obecnie certyfikacją poprawionego oprogramowania, zainstalowanego w tych samolotach systemu MCAS, automatycznie zapobiegającego przeciągnięciu (utracie siły nośnej). Według wstępnych ustaleń wadliwe działanie tego systemu mogło być przyczyną obu katastrof. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

