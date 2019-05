Bohaterski i ciekawy Chełm (1)

Z cyklu: Romans z historią

Rys historyczny

To do niedawna drugie co do liczby mieszkańców (około 70 tys.) miasto województwa lubelskiego ustąpiło to miejsce Zamościowi, a to dlatego, że będąc miastem przygranicznym, jest mało znane nie tylko turystom zagranicznym i Polakom z innych regionów kraju, ale także większości mieszkańców województwa. Głównym powodem tego jest fakt, że leży z dala od głównych traktów, a ponadto oddalone jest od Ukrainy o 50 km., a wiadomo, że do tego typu miejscowości ściągają bardziej handlarze i przemytnicy niż autentyczni turyści – niezyt dobra koniuktura ekonomiczna i brak miejsc pracy nie sprzyja rozwojowi demograficznemu tego miasta. Przeciętnemu Polakowi, gdy mowa o Lubelszczyznie, przychodzi do głowy Lublin, śliczny późnorenesansowy Zamość, uroczy Kazimierz Dolny, Puławy, ale nie Chełm. A Chełm też jest ciekawy.

Krajobrazowe położenie miasta

Położone jest na terenie pagórkowatym, otoczone lasami, rezerwatem przyrody, parkiem krajobrazowym. W samym mieście jest też 5 parków i kilkanaście ciekawych zabytków architektonicznych. Tak zwana Górka, wielohektarowa, to niejako jego płuca. Na niej zbudowana główna świątynia miasta i dawny klasztor, obecnie przejęte przez parafię. Górka znajdującej się w samym centrum miasta, otoczona murem, zamykana na noc dwoma bramami, co przypomina starożytne zamczysko. Miasto zbudowane jest na skałach kredowych zawierających w sobie 99% czystej kredy, co jest ewenementem na skalę światową.

Wczesna historia Chełma

To także, jak wspomniałem, miasto przygraniczne, a więc bogate w historię, najczęściej męczeńską, a także to melanż różnych religii, narodowości i mentalności jego mieszkańców, co zwykle owocuje ciekawą odrębnością kulturową i obyczajową. Nazwałem je w tytule miastem bohaterskim: rzeczywiście nim jest – niewiele miejscowoości obecnej Polski było tak często najeżdżane, palone, dewastowan. Ludność była mordowana przez Jaćwingów, Litwinów, Kozaków Chmielnickiego, Moskali, Szwedów, lub brana w jasyr przez Mongołów, Turków i Tatarów. W dziejach naszego narodu rzeka Bug była przez wiele wieków naturalną granicą między Wschodem i Zachodem, Chełm leży niedaleko od Bugu, a miasta graniczne są częściej najeżdżane i łupione przez sąsiadów, czy ludy koczownicze, niż te leżące w głębi kraju.

Zanim jeszcze uformowało się państwo polskie Chełm był jednym z kilku Grodów Czerwieńskich, twierdzą dzielnego plemienia słowiańskiego Lędzian z główną siedzibą w Sandomierzu, hamującym watahy ze wschodu. Tę starożytność miasta potwierdza nawet jego nazwa uformowana ze starosłowiańskiego słowa holm – góra. Herb jest z białym niedźwiedziem wśród trzech dębów – były przez plemiona na tych terenach czczone jako bóstwa lub twory boże.

Przeglądając historię grodu, a potem miasta, nie znalazłem jednego wieku, w którym Chełm nie byłby przynajmniej raz najeżdżany i dewastowany. Zmieniał często swych panów. Był we władaniu królów polskich już od Mieszka I, ale chyba żadnemu władcy Polski piastowskiej nie udało się go utrzymać przy Polsce przez lata swego panowania. Nawet Kazimierz Wielki dwa razy musiał go zdobywać. Bywał przez jakiś częścią ruskiego księstwa, Węgier, nawet Czech i Litwy. A te zmiany panów wiązały się najczęściej z pożogami, zniszczeniami, uciskiem, a potem powolnym wygrzebywanie się z popiołów i zgliszczy. Jedynie w XIII w. przez kilkadziesiąt lat Chełm oparł się nawałnicom. Wtedy to prawnuk Bolesława Krzywoustego Daniel, książę Halicza i Włodzimierza, tu w 1240 roku przeniósł swą stolicę, umocnił gród wałami, zbudował zamek na szczycie Górki Chełmskiej, ufundował kilka cerkwi i kościołów. Następnie przejął Lwów; jego syn Lew tam przeniósł stolicę państwa. Zanim to się to stało Daniel w Chełmie nie potrafił się wybronić już przed kolejnymi najazdami hord mongolskich i tatarskich. Udał się więc z prośbą do papieża Inncentego IV o pomoc. W zamian za przyjęcie wiary katolickiej papież ofiarował mu koronę i wziął pod swoją protekcję. W 1253 r. uroczyście, w rycie łacińskim, w Drohiczynie został koronowany na króla. Na tym jednak nie skończyły się kłopoty Chełma. Najazdy ze wschodu zostały zastąpione przez najazdy Litwinów. Ostatecznie dopiero w r. 1350 Chełm, Lwów i całe królestwo halicko-wołyńskie przejął Kazimierz Wielki jako nabliższy krewny wymarłej rodziny panującej. Po śmierci Kazimierza Wielkiego Chełm przechodził z rąk do rąk między Polakami, Litwinami i Węgrami – dopiero małżeństwo Władysława Jagiełły z Jadwigą w 1386 roku przywróciło spokój na nieco dłuższy czas temu skołatanemu miastu.

Od Jagiełły do rozbiorów

Chełm otrzymał od Jagiełły prawa miejskie magdeburskie i 4320 mórg ziemi do prowadzenia osadnictwa i gospodarki rolnej. Nie skończyły się obronne kłopoty Chełma po przyłączeniu do Rzeczpospolitej. Choć na Górce (220 m. nad poziomem morza) nie miał jeszcze solidnych wałów obronnych, tylko jakieś drewniane umocnienia, łatwo go było zdobyć, spalić, zniszczyć. Nie tylko nieprzyjaciele podpalali Chełm; pożary wybuchały samoistnie dość często, bo na małej przestrzeni była zwarta zabudowa budynków drewnianych. Te pożary były tak dokuczliwe, że za zgodą papieża na jakiś czas przeniesiono stolicę biskupią do pobliskiego Krasnegostawu, choć była to nadal diecezja chełmska.

Przy okazji wspomnę, że rok 1596 był ważny dla ziem wschodnim Rzeczpospolitej, mianowicie na synodzie w Brześciu została zawarta na tych terenach unia kościołów prawosławnego z katolickim. W zamian za uznanie papieża za głowę kościoła unici mogli zachować swoje obyczaje, liturgię, język obrzędów. Nie trzeba było przerabiać cerkwi, zmieniły tylko nazwę z prawosławnych na unickie. Biskup prawosławny Chełma, który dobrowolnie stał się biskupem unickim, nazywał się Dionizy Zbirujski.

W połowie XVII w. za króla Jana Kazimierz Polska i Chełm zostały zalane najpierw dwukrotnie przez Kozaków Chmielnickiego i Tatarów, potem przez Szwedów. Pobliski nowozbudowany Zamość otoczony potężnymi murami kpił sobie z tych najazdów, jego właściciel Jan Zamoyski „Sobiepan” nie przerywał sobie nieustającej uczty w czasie tych najazdów, tylko od czasu do czasu z mieczem w jednym ręku i pucharem w drugim obchodził mury i baszty, bo wiadomo, że „pańskie oko konia tuczy”. Rozwścieczeni i bezsilni najeźdźcy wyżywali się na sąsiednich wioskach i miasteczkach jak Szczebrzeszyn, Krasnystaw i Chełm. Nie wiem co było powodem, ale Chmielnicki nienawidził Żydów. Wymordował wszystkich w Chełmie i kilku innych miejscowościach; oblegając Lwów obiecał odstąpić od oblężenie za cenę wydania mu mieszkańców żydowskich. Mieszczanie nie zgodzili się na to, przetrwali oblężenie, Żydzi ocaleli. Taki sobie mały hitlerek siedemnastowieczny ten Chmielnicki! Dziwne, że Izraelici pojęcia holokaustu nie odnoszą i do tych czasów.

Chełm w czasie rozbiorów Polski

Chełmszczyzna przed III rozbiorem Polski była terenem walki konfedratów barskich i armii Tadeusza Kościuszki. Kościuszko w jednej tylko bitwie pod Dubienką stracił 900 ludzi, ale przy tej okazji zmniejszył siły rosyjskie o 4000 żołnierzy. W czasie rozbiorów Chełm najpierw dostał się Austriakom, potem był częścią składową Księstwa Warszawskiego, by ostatecznie przejść pod władanie carskie. W czasie zaborów miasto podupadło, przestało być siedzibą województwa, nawet traci status powiatu, diecezję chełmską rytu rzymskiego przeniesiono do Lublina.

Jego mieszkańcy w powstaniu listopadowym nie brali czynnego udziału – w styczniowym tak, i to w sposób bardzo zaangażowany. Wiele bitew z Rosjanami stoczono w okolicach Chełma, większość to bitwy zwycięskie. Miasto było miejscem schronienia i zaopatrywania powstańców w broń i żywność, opiekowało się tu rannymi. Ostatnią bitwę stoczono pod Tarnogórą dość późno – 22 kwietnia 1864 r. Upokorzony car zlikwidował unicki zakon bazylianów, wielu chełmian wysłał na Sybir, nastąpiła intensywna rusyfikacja terenów. W 1875 roku car Aleksander II zlikwidował biskupstwo unickie ze 120 parafiami greckokatolickimi, zamienił je na ośrodki prawosławia. Unitów zaczęto zmuszać do nawracanie się na prawosławie. Wielu oddało życie za wiarę; tylko niektóre nazwiska tych cichych męczenników znamy.

Czasy międzywojenne

W czasie I wojny światowej chociaż rozbiorcy Polski oddali ziemię chełmską nacjonalistom ukraińskim, których na tych terenach było tylko ok. 30%, to jednak ostatecznie Chełm stał się miastem polskim w dniu 4 listopada 1918 roku, na tydzień przed ogłoszeniem niepodległości Polski.

Tę wolność trzeby było jeszcze umocnić – Chełmszczyzna i Zamojszczyzna były barbarzyńsko niszczone i plądrowane przez sowiecki słynny pułk konny generała Siemiona Budionnego. Wspólnym wysiłkiem kilku polskich jednostek wojskowych udało się powstrzymać Budionnego. Marszałek Józef Piłsudski odznaczył osobiście dowódcę 22 Siedleckiego Pułku Piechoty i 55 jego żołnierzy Krzyżem Virtuti Militari.

Tym odznaczeniem udekorowano również sztandar I Pułku Szwoleżerów. Muszę się tu pochwalić, że dowódca operacji zamojskiej ś.p. pułkownik Czesław Czajkowski był moim wieloletnim przyjacielem i w długich zamojszczaków rozmowach opowiadał mi o szczegółach bojów z Budionnym. Wprost zaszokował mnie jeden drobny incydent związany z tym człowiekiem. Gdy tu w London w Polskim Klubie Dyskusyjnym zjawił się na zaproszenie prof. Floriana Śmieji słynny Kisiel (Stefan Kisielewski), rozpoznał swego dowódcę spod Zamościa, po żołniersku zasalutował, a później w małym gronie opowiadał o odwadze, mądrości taktycznej i ojcowskim stosunku do swych żołnierzy tego wielkiego skromnego człowieka.

W okresie międzywojennym Chełm nagle stał się znany wielu Polakom, a to z racji ogromnej inwestycji w to miasto, drugiej co do wielkości po budowie miasta i portu Gdynia. Wygrał konkurs z Lublinem na przeniesienie na swój teren Państwowej Dyrekcji Kolejowej z Radomia. Z rozmachem zaczęto budować nową dzielnicę w mieście dla pracowników dyrekcji. Nazwana została po prostu Dyrekcją. Miało to być osiedle rozmieszczone na skłonie Góry Katedralnej na planie stylizowanego orła składające się z jednopiętrowych kamienic w stylu dworkowym dla wyższych urzędników dyrekcji i dwupiętrowych bloków pokrytych czerwoną dachówką dla innych pracowników. Nie udało się doprowadzić tej inwestycji do końca, z uwagi na mroźną zimę 1929/30 roku – bardzo niskie temperatury i kredowe podłoże powodowały pękanie ścian budynków, dodatkowo brak fuduszy spowodowany kryzysem ekonomicznym no i wreszcie wybuchem II wojny światowej nie pozwolił dokończyć tego dzieła. Zdążono wznieść tylko 112 zabudowań przy 22 nowych ulicach z dominującym gmachem Dyrekcji z obszernym placem na froncie. Budynek jest usytuowany na osi szerokiej alei prowadzącej do dworca kolejowego. Do dzisiaj można podziwiać tę imponującą budowlę projektu człowieka, który w Warszawie zaprojektował budynek Urzędu Rady Ministrów.

Najnowsze dzieje

Bombardowanie Chełma 6 września 1939 roku zaczęło się w dniu jednego z najpopularniejszych odpustów diecezjalnych, w obecnej bazylice na Górce. Niemcy wybrali chyba ten dzień celowo, by wymordować jak najwięcej Polaków, bo na ten opust do dzisiaj ciągnie wielu pielgrzymów no i ludność Chełma. Jak większość miast Polski i Chełm też przeżył ciężką gehennę okupacyjną. Było na jego terenie getto zlikwidowane krwawo przez hitlerowców w październiku 1942 r., był obóz jeniecki, największy chyba na terenach polskich, liczący ok. 200 tys. jeńców, z czego prawie połowa została zamordowana lub umarła z głodu. W niewielkim oddaleniu funkcjonawał obóz koncentracyjny w Sobiborze zrównany potem z ziemią przez Niemców dla zatarcia śladów zbrodni po ucieczce z niego wielu więźniów.

Przeciwko tym okrucieństwom zaistniał na tych terenach czynny opór kilku organizacji powstańczych; ci ludzie wydawali nawet otwarte walki żołnierzom Wermachtu i niekiedy zwyciężali. Dywersja jak wysadzanie mostów, torów i pociągów, zasadzki, ataki na składnice broni niemieckiej, zdobycie dokumentacji zawierającej spis niemieckich szpicli i inne podobne akcje nie pozwalały zagospodarwać się na dobre okupantom na tych terenach.

Chełm był pierwszym polskim miastem „wyzwolonym” przez Armię Czerwoną 22 lipca 1944 r. Stał się przez kilka dni stolicą Polski. Jej nowi rządcy z rosyjskiej nominacji, członkowie tzw. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) zjawili się w mieście kilka dni później z Manifestem Lipcowym drukowanym w Moskwie. Dla celów propagandowych zmuszono wcześniej miejscowego drukarza by wydrukował kilkaset kopii dokumentu, bo przesyłka moskiewska razem z rządem spóźniała się. Więzienia używane w czasie okupacji niemieckiej przez jednych najeźdzców przejęli nowi. Przebywały w nich tysiące żołnierzy AK, żołnierze armii Andersa, których skuszono różnymi obietnicami do powrotu do Polski, więźniowie z Zamku w Lublinie, nawet niektórzy więźniowie Majdanku, uciekinierzy z ZSRS, opozycjoniści przeniesieni z aresztów śledczych.

Po wojnie miasto się rozwijało dzięki nowozałożonej cementowni w 1960 roku, rozbudowie przemysłu obuwniczego, odrestaurowaniu dawnej rektyfikatorni wódek rodziny Daumanów zamienionej później na Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Przez jakiś czas Chełm był w Polsce komunistycznej siedzibą województwa, dzisiaj po reformie administracyjnej z 1998 roku to powiat grodzki województwa lubelskiego. Jest także siedzibą dwóch dekanatów kościelnych ziemi chełmskiej usytuowanych przy dwu najsłynniejszych starych świątyniach miasta.

Gdy się pisze o mieście ze wschodnich terenów Polski nie można pominąć tematu wielokulturowości, wielonarodowości i wieloreligijności miasta. W mieście przed I wojną światową, poza rzymskimi katolikami Polakami było dużo Rosjan, bo stacjonowały tu dwa garnizony carskiego wojska. Do dzisiaj ich potomkowie i mniejsza grupa Ukraińców mieszkają w Chełmie, można ich spotkać na uroczystościach w funkcjonującej do dzisiaj cerkwi. Przed II wojną światową 40 procent mieszkańców miasta byli to Żydzi. Było ich dużo w innych miastach i osiedlach Lubelszczyzny jak np. w Izbicy, Piaskach, Szczebrzeszynie, Zamościu, Włodawie, Biłgoraju. Tu w Chełmie byli to na ogół bogaci ludzie: większość tzw. „interesów” była w ich rękach. Może z zazdrości inni Żydzi lubili się z nich podśmiewywać, jak my tu w Kanadzie z naszych Nowofundlandczyków.

W kawałach żydowskich zebranych w wielu publikacjach jak np. „Przy szabasowych świecach” są przedstawiani przeważnie jako sympatyczni głupcy. To przekonanie w sposób rozkoszny, z werwą i ogromnym poczuciem humoru rozprzestrzenił na cały świat noblista Isaac Bashevis Singer. Pisał w języku jidysz, ale jego powieści i nowele tłumaczone są na wiele języków. Przeczytałem wszystko co mi się udało zdobyć dla biblioteki uniwersyteckiej w tłumaczeniu polskim lub angielskim. To jeden z największych gawędziarzy, jakiego w życiu czytałem.

Z tych żydowskich kawałów zapamiętałem dwa. Piekarz w bóżnicy krzykliwie i natarczywie prosi Jahwę o jakąś łaskę. Sfrustrowany przez ten krzyk sąsiad w ławce sugeruje by przestał się drzeć, bo ogłuszy Pana Boga, niech o interwencję prosi po cichu, a przy okazji formuje w piekarni większe chleby, może wtedy zostanie wysłuchany. Oto inny kawał też produkcji żydowskiej: Żydom chełmskim bardzo przeszkadzało, że w środku miasta jest Górka, na niej świątynia katolicka, a oni u jej podnóża w rozdzielonym nią kahale. Skrzyknęli się, pozrzucali chałaty i nuż spychać na bok Górkę. Po kilku godzinach tej mozolnej pracy Icek ogląda się do tyłu, nie widzi chałatów (zwinęli je, oczywiście, ci z Górki). Woła więc do pobratymców, że koniec pracy, bo Górka wystarczająco daleko odepchnięta, bo nawet już nie widać chałatów. Wszycy ci, według określenia Singera „mędrcy Chełma” zginęli wywiezieni na teren Związku Sowieckiego lub spłonęli w kramatoriach Sobiboru, Majdanka, Auschwitz-Birkenau. Dziś Chełm zamieszkują prawie wyłącznie Polacy i tylko gastka ludzi niepolskiego pochodzenia.

Władysław Pomarański

dokończenie za tydzień