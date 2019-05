Bohaterski i ciekawy Chełm (2)

Z cyklu: Romans z historią

Zabytki

To bardzo sympatyczne miasto, ma wiele do zaoferowania turyście. Jest miastem

granicznym, bo do Ukrainy tylko 50 km, więc nie ma tu tłoku, nie ma hałasu, nie ma

problemu z pokojem hotelowym, czy wolnym miejscu w restauracjach – sytuacja

odwrotna do tej na granicy zachodniej.

Już w XVII w. niejaki Jakub Susza zauważył, że miasto „powietrzem wielce zdrowym y wesołym od Boga jest obdarzone”. W przeciwieństwie do słynnego Zamościa jest ciekawiej położone, bo na terenie lekko pagórkowatym, otoczone zielenią lasów i żyznymi polami pszenicznymi. Chełm widziany z góry jest bardzo kolorowy: wielokolorowe dachy wielokolorowych kamieniczek.

Trudno spodziewać się w mieście tak sponiewieranym przez historię wielu starych

zabytków. Dużo z nich zburzono lub spalono w czasie oblężeń, wojen, a wiele z nich już

w połowie XX wieku zmieniło swe przeznaczenie: stara cerkiew stała się muzeum,

synagoga restauracją. Tak je obdarto ze wszelkich charakterystycznych i ozdobnych

elementów, że trudno dziś patrząc na te budynki odgadnąć ich oryginalną funkcję.

Chełmska Górka

Punktem centralnym miasta jest Chełmska Górka. Gdy ktoś wchodzi do centrum

z kilku kierunków, musi się na nią natknąć. Tu powstał pierwotny gród. Młodzież szkolna

usypała w centralnym miejscu Górki kopiec, na nim postawiono potężny krzyż, który

góruje nad całym miastem. Nadano kopcowi nazwę Wysokiej Górki. Na tym dokładnie

miejscu stało kiedyś zamczysko i cerkiew wybudowane przez króla halicko-wołyńskiego

Daniela oraz kamienna wieża z XIV wieku – ślady tych budowli w formie fundamentów

ukryte są dziś pod ziemią. W pobliżu Wielkiej Górki główną budowlą jest piękna

barokowa świątynia będąca centrum życia religijnego miasta i okolic. Tu w dniu

Narodzin NMP wierni ściągają z daleka, ale nie brak oczywiście chełmian ze wszystkich

parafii miasta i jego okolic. To jedna z największych i najbardziej znanych w diecezji

lubelskich parafii, a także siedziba dekanatu Chełm Wschód.



Kościół na Górce

Dwa kościoły: ten wspomniany na Górce, dzisiaj już bazylika NMP, i oddalony o kilometr

od niej kościół Rozesłania Świętych Apostołów. To największe skarby miasta.

Zaprojektowane były przez Pawła Fontanę. Pierwszy z nich w pierwszej połowie XVIII

wieku zbudował Tomasz Rezler.

To wspaniała trójnawowa świątynia z nawą poprzeczną, czyli transeptem, z kopułą na

skrzyżowaniu naw, z dwuwieżową fasadą i kryptami dla zasłużonych chełmian pod

prezbiterium i pod nawą poprzeczną. Wybudowana elegancko i z rozmachem w stylu

barokowym była świadectwem entuzjazmu unitów, którym pozwolono wrócić do kościoła katolickiego z zachowaniem ich liturgii, języka, zwyczajów.

Była ich katedrą, a Chełm siedzibą diecezji. Niestety nie zachowała długo swojej wspaniałości i

oryginalności. W niecałe pół wieku po wybudowaniu spłonęła, a po odbudowie nie

wróciła w pełni do swego oryginalnego piękna. Prześladowania i likwidacja unitów po

Powstaniu Styczniowym zakończyło się przekazaniem kościoła w ręce prawosławnych. Ci

nie tylko zmienili ikonostas i polichromię wnętrza, ale przebudowali go także od

zewnątrz, dodając do fasady typowo bizantyjską ozdobę zwaną „oślimi grzbietami” i

dobudowując do wież cebulaste kopuły. Od 1919 roku to już kościół katolicki (wrócił do

prawosławia tylko na okres II wojny światowej), uległ znowu gruntownej renowacji.

Dziś tylko same mury zachowały styl barokowy, prawie wszystkie inne elementy tego

stylu znikły.

Z dawnego kościoła unickiego zostało jedynie srebrne antepedium, czyli

ozdoba dolnej części ołtarza przedstawiająca hołd Jana Kazimierza składany Matce

Boskiej Chełmskiej po zwycięskiej bitwie pod Beresteczkiem w 1651 r. Oryginałami są

także dwa duże obrazy Ukrzyżowania i postaci św. Onufrego. Dramatyczną historię ma

obraz główny, a faktycznie ikona Matki Boskiej Chełmskiej. Była przenoszona w różne

miejsca świątyni, a nawet poza nią, ginęła, odnajdowywano ją, ostatecznie znalazła się w

muzeum w Łucku; wreszcie w pełni odrestaurowana jest tam udostępniona publiczności

od 2000 roku. Bazylika musi się zadowolić tylko kopią tej ikony umieszczoną nad

głównym ołtarzem. Mimo tych przeróbek najczęściej deformujących styl budowli, to

ciągle piękna, majestatyczna świątynia.

Mimo swej imponującej wielkości bazylika wyglądałby jak „sierota” na tej wielkiej wielohektarowej Górce gdyby nie towarzyszyły jej inne budowle otaczające ją z trzech stron, podkreślające jej pierwszeństwo nie tylko religijne ale i architektoniczne na tej przestrzeni. Są nimi dawny klasztor bazylianów zbudowany jeszcze przed świątynią barokową, wielokrotnie przebudowywany, pałac

biskupów unickich, dwudziestowieczny budynek Bractwa Bogarodzicy, dzwonnica,

organistówka, budynki gospodarcze klasztoru zamienione na dom pielgrzyma, w którym

się zatrzymuję kiedy tylko jestem w Chełmie i zabytkowa brama Uściłuska z początków

XVII w.

Gospodarz Górki

W Chełmie jeszcze jako student byłem dwa razy. Górka z wyjątkiem kościoła była

zaniedbana. Nie dziwiłem się temu – według mej oceny tereny należące do parafii nie

była dużo mniejsza od Państwa Watykańskiego. Komunistyczne władze nie sypały

groszem na konieczne restauracje zabytków, a datki z tacy wystarczały tylko na

prowadzenie bieżących spraw gospodarczych parafii. Duża część budynków parafialnych

była opuszczona. Potrzeba było albo dużo pieniędzy, albo jakiegoś dobrego zarządcy.

Taki się znalazł w diecezji. Był nim mój najlepszy przyjaciel z czasów mego pobytu w

Polsce ksiądz Kazimierz Bownik. Zaprzyjaźniliśmy się jeszcze w czasach studenckich. Pół

wieku nie zniszczyło ani nie osłabiło tej przyjaźni. Szybko odkryto, że jest nie tylko

świetnym kaznodzieją, wprost natchnionym rekolekcjonistą i katechetą młodzieży.

Okazało się także, że poza zdolnościami pedagogicznymi i krasomówczymi potrafi organizować budowanie i odnawianie starych budynków i instalacji. W okropnych ponurych czasach stalinowskich, kiedy łatwiej było kupić pytona czy egzotyczną małpę niż płytki dachowe czy cegły, on to jakoś umiał „organizować”. Jego osobista kultura, serdeczność i otwartość do ludzi przebijały mury: urzędnicy gminni czy powiatowi materiały te dostarczali, z narażeniem się na kolegium lub wyrzucenie z pracy, więc często okrężną drogą poprzez ludzi co za wzorowe „obowiązkowe dostawy” byli wynagradzani tymi „luksusami”. Doceniono go: co jakiś czas spadały na niego różne kościelne honory, co go nie cieszyło, raczej ambarasowało. Ksiądz Kazio jest w Chełmie ponad 30 lat. Kilka lat temu pojechałem na uroczystość jego przejścia na emeryturę. Chełmu nie opuścił, wymościł sobie mieszkanko w budynku dawnego zakonu bazylianów i tu chce

dożyć reszty ziemskich dni. Po nominacji na proboszcza w Chełmie zabrał się do pracy

budowniczego. Dla zdobycia funduszów wynajął organistówkę urzędowi miasta, oddał

miastu kawał Górki – dziś to najpiękniejszy park miejski w Chełmie. Sprowadził do

parafii zakonnice, które zasiedlając dawny pałac biskupi zajęły się katechezą,

działalnością charytatywną, pielgrzymami, usługą przy kościele. W dawnym budynku

gospodarczym zakonu urządził, jak wspomniałem, dom pielgrzyma: bardzo potrzebny,

bo Górka jest jednym z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych w diecezji.

Wszystko trzeba było odnawiać, nawet dzwonnicę gruntownie przebudowaną tuż przed

II wojną światową, stojącą na tym miejscu od 1878 roku, jeszcze raz doszykować.

Podobna jest z wyglądu do wieży kościelnej – wysoka, no i na wzniesieniu, więc widok z

niej na Chełm i okolicę wspaniały. Mimo nieodległej w czasie przebudowy nie mogła być

wykorzystana turystycznie: belki wzmacniające schody były spróchniałe, więc dzwonnicę

trzymano pod kluczem i tylko pojedyncze osoby mogły wejść na górę. Wśród innych

robót budowlanych kolega umocnił wnętrze dzwonnicy. Już jako infułat (najwyższy tytuł

przed tytułem biskupim, nawet w infule biskupa mógł paradować, gdyby miał taką

fantazję) poproszony został przez młodego parafianina by udostępnił mu wejście na

wieżę, bo chce się tam swej pannie oświadczyć. Oświadczyny się odbyły tak jak trzeba:

na klęczkach, z pierścionkiem, kwiatami (wcześniej zaniesionymi na wieżę). Panienka

oszalała z zachwytu. Było to tak piękne, tak romantyczne, tak oryginalne. Chłopiec

przyznał się, że w tym „spisku” uczestniczył proboszcz. Właśnie pod wieżą czekał na

klucze. Pierwsza z wieży jak sarenka wyskoczyła narzeczona, rzuciła mu się na szyję i o

mało poważnego i czcigodnego księdza infułata nie powaliła na ziemię. Infułat trzymał

ten incydent w tajemnicy, ale po parafii rozeszło się, że właśnie na wieży najpiękniej jest

się oświadczać. Nie raz był proszony o klucze, ale ubezpieczył się przed czyimś nowym,

niespodziewanym atakiem wdzięczności nie czekając już pod wieżą na końcówkę

ceremonii; zamykał się w mieszkaniu i prosił zostawiać klucze w skrzynce pocztowej.

Upłynęły lata, wszystkie budynki na Górce zostały odnowione i doszykowane. Trzeba

teraz było zagospodarować duże obszary poza ich parametrem. Wymyślił i stworzył tzw. rosarium, czyli żywy różaniec. Żywy, bo to już nie paciorki, ale pelegrynacja z miejsca na miejsce na zewnątrz, w naturze. Wszystkie tajemnice różańca repretentowane są w terenie ozdobnymi krzewami, od jednej do drugiej prowadzi zielony szpaler. To też różaniec, ale ogromny, na trawie. Ludzie chętnie uczestniczą w tej formie modlitwy.

Dziełem jego życia jest zbudowanie Drogi Krzyżowej na zachodniej stronie wzgórza.

Stacje tej Drogi Krzyżowej to figury naturalnej wielkości, a każda jest dziełem unikalnym

zaprojektowanym przez znanego w Polsce artystę Jacka Kicińskiego z Siemianowic

Śląskich. Odlewano je w brązie w pracowni Tomasza Rossa w Zakopanem. W tych

artystycznych tworach tradycja zlewa się z nowoczesnością. Tak oryginalnej Drogi

Krzyżowej nigdzie na świecie nie widziałem. Moja żona, jej siostra i siostrzenica z Polski,

poznały osobiście Kazia, są zafascynowane tym artystycznymi tworemi. Musiałem co

jakiś czas dzwonić do niego, bo panie czekały podniecone, by coś nowego ciekawego,

artystycznie pięknego zobaczyć przynajmniej na zdjęciach, czy już nowa stacja dotarła na

Górkę i jak wygląda? Tego typu telefony stały się już nieaktualne, bo wszystko

zainstalowane, a wspomniany potężny krzyż na najwyższym wzniesieniu Górki spełnia

rolę ostatniej stacji,

Górka Chełmska teraz uporządkowana, zagospodarowana, odnowiona jest wielką dumą

Chełma. W cieniu rozłożystych drzew na licznych ławeczkach (też pomysł ks. Kazimierza)

w każdy dzień tygodnia, w każdej porze dnia odpoczywa wielu chełmian, w tym także

uczniowie zaczytani w swoich skryptach czy książkach szykujący się do egzaminu czy

sprawdzianu. Długoletni gospodarz Górki ks. Kazimierz stał się bardzo poważanym

obywatelem tego miasta, choć osobiście zapiera się tego jak jakiejś wstydliwej choroby.

Kilkanaście lat temu wracając do Chełma z wycieczki do Lwowa w drodze powrotnej

miałem przyjemność siedzieć w autokarze z mieszkańcem tego miasta, sympatycznym,

inteligentnym starszym człowiekiem. Opowiadał mi w czasie trzygodzinnego przejazdu

dzieje swego życia, internowanie jako członka Solidarności, nieco póżniej komuniści

wymyślili na niego jakiś hak, by go przymknąć w więzieniu. Był za uczciwy by ubiegać się

o jakieś intratne stanowiska za czasów rządów przedstawicieli Solidarności, bo uważał,

że swoich zasług jako patrioty nie mógł wykorzystać jako materiału przetargowego w

poprawieniu swej materialnej egzystencji. Był to raczej monolog niż dialog. Pod koniec

podróży zainteresowało go kim jestem i skąd przybywam na te tereny, bo zaskoczyło go,

że tak dobrze umię słuchać. Powiedziałem że jestem z Kanady i jestem gościem mego

serdecznego przyjaciela księdza Bownika. Z wrażenia aż podniósł się z siedzenia. Nastąpił

następny, już niezbyt długi monolog, o zasługach tego człowieka dla ziemi chełmskiej, bo

trzeba było opuścić autokar.

Kościół Rozesłania Świętych Apostołów

Schodząc z Górki na rynek miejski, przy jego zachodnim krańcu nie sposób się nie

natknąć na inną perłę baroku w mieście, dla specjalistów sztuki jeszcze ciekawszą niż bazylika mariacka. To kościół Rozesłania Świętych Apostołów. To także dzieło Pawła Fontany projektowane i budowane prawie 20 lat później niż wspomniana bazylika. Człowiek ten był już wtedy u szczytu swej sławy, więc dano mu absolutnie wolną rękę w przygotowaniu projektu tej świątyni. Dlatego jest budowlą jeszcze bardziej pomysłową, niepowtarzalną, zaskakującą swymi rozwiązaniami architektonicznymi niż inne jego dzieła. Odważę się powiedzieć, że to najpiękniejszy i najoryginalniejszy kościół późnego baroku w Polsce. Nie wchodząc w szczegóły powiem tylko że jest to świątynia na planie wydłużonego ośmioboku, z wklęsło-wypukłą fasadą, ze skośnie ustanowionymi dwoma wieżami.

Ciekawy jest podział przestrzeni wewnętrznej. Przestrzeni nawy głównej

poporządkowane są cztery niższe, wśród nich prezbiterium, a tym czterem płaszczyznom

inne cztery przestrzenie tworzące kaplice. Wszystko to to nie jakiś galimatias; te

odważne pomysły są pięknie zgrane, tworzą jeden organizm, prawdziwą hierarchię

przestrzenną. Nie trzeba być profesorem historii sztuki by zauważyć w świątyni i inne

bardzo odważne rozwiązania architektoniczne późnego baroku jak np. zdwojone pilastry

z kapitelami już w stylu rokoko, szerokie profilowane belkowanie, grzyms faliście

wygięty nad arkadami i szereg innych zaskakujących pomysłów. Polichromia całego

wnętrza to dzieło innego artysty, malarza króla Augusta III, Józefa Meiera. By nikt nie

miał wątpliwości kto tak pięknie upiększył ten kościół zostawił przy wejściu osobisty

podpis: „Josephus Meier pinxit 1758”.

Obok licznych polichromii wykonanych metodą al fresco i al seco nie brak na ścianach świątyni innych typowych dla baroku dekoracji jak iluzoryczne krajobrazy, kwiatony, girlandy, muszle, itp. Kościół ten powstał w ramach konkurecji zakonów rzymsko-katolickich z unitami. I tak reformaci zbudowali swoją elegancką świątynię, a pijarzy, zakon specjalizujący się w zakładaniu i prowadzeniu szkół dla młodzieży, tę właśnie świątynię. Poza nią zbudowali wewnętrzną kaplicę w swym

klasztorze służące dziś za plebanię, oraz kolegium, czyli szkołę dla podopiecznych żaków

które stało się siedliskiem muzeum miasta Chełma. Budowano ten kościół z wielkim

rozmachem, co oczywiści powiększało koszty, bo pijarzy byli nie tylko dobrymi

wychowawcami młodzieży, ale świetnymi mistrzami perswazji. Zgromadzili wokół tego

monumentalnego dzieła tak słynnych ludzi swoich czasów jak marszałka wielkiego

koronnego i poetę Wacława Rzewuskiego, biskupa kijowskiego Franciszka Olęckiego, a

przede wszystkim bogatą wdowę podsędkową chełmską Mariannę z Radzymińskich

Wolską. Ta sypnęła groszem najobficiej. Hojnymi byli także przedstawiciele tak

znakomitych rodów jak Kuniccy, Komorowscy, Zajdlerowie i kilku innych. Kościół ten

stanął na miejscu drewnianej świątyni ufundowanej przez Władysława Jagiełłę jako

wotum wdzięczności za zwycięstwo pod Grunwaldem, a dlatego w Chełmie, bo

chorągiew tego miasta pod znakiem białego niedźwiedzia wyjątkowo dzielnie walczyła

na polu bitwy. Rzeczą wprost prawie cudowną jest to, że kościół ten dochował się do

naszych czasów w stanie w jakim go zbudowano; przechodził tylko przez kilka renowacji.

Na przestrzeni tych kilku wieków był cały czas w rękach katolików.

Rynek Chełma

Rynek miejski jest bardzo kolorowy, różnorodny i ciekawy. Kamieniczki nie są co prawda

tej klasy co te na rynku Zamościa czy Kazimierza Dolnego. Fasady kamieniczek

chełmskich, najczęściej w stylach klasycystycznym i secesyjnym cieszą oko. Ciekawymi i

rzucającymi się w oczy ozdobnikami rynku jest stary, chyba ponad stuletni kiosk i dużo

starsza studnia miejska.

Cerkiew Chełma

Chełm ma ciągle czynną cerkiew pod wezwaniem św. Jana Teologa Ewangelisty,

co na ziemi lubelskiej jest raczej rzadkością. Ona razem z cerkwią w Lublinie jest siedzibą

prawosławnej archidieceji lubelsko-chełmskiej. Widziałem na ulicach miasta

arcybiskupa, chyba funkcjonuje pod imieniem Abel. Zrobił na mnie ogromne wrażenie

swoją potężna figurą o wadze grubo ponad 200 kg. Dowiedziałem się, że to już mocno

odchudzony arcybiskup, wrócił właśnie z kuracji w czasie której stracił 60 kg. Było to we

wrześniu 2009 r. Przypadkiem w jakimś programie TV Polonia zobaczyłem go niedawno.

Moim zdaniem znowu kwalifikuje się w pełni do nowej kuracji. No, ale nie o arcybiskupie

chciałem tu pisać, lecz o jego świątyni. Choć zbudowana dość póżno, bo w połowie XIX

wieku, jest bardzo malownicza i architektonicznie ciekawa. Stoi na planie krzyża

greckiego, jest pięciokopułową z ciekawym ikonstasem wewnątrz – twór malarza

warszawskiego Bonawentury Dąbrowskiego. W pobliżu cerkwi znajduje się

klasycystyczna dzwonnica i plebania w tym samym stylu, obie budowle też z połowy XIX

wieku. Dawne prawosławne seminarium duchowne zajmuje dzisiaj liceum

ogólnokształcące. Chełm ma wiele innych ciekawych obiektów, jak choćby n ietypową dzielnicę miejską o nazwie Dyrekcja, wspomniany kościół i klasztor reformatów, kilka innych nowoczesnych

kościołów parafialnych: miejskich i podmiejskich, oraz różne inne perełki rzucające się w

oczy, gdy bez pośpiechu spaceruje się uliczkami jego starówki.

Nietyypowy zabytek i jego opiekun

Niezwykle ciekawej i oryginalnej atrakcji miasta trzeba szukać jednak po ziemią. Cały

Chełm jest zbudowany na skale kredowej i ta skała czyni to miasto fenomenem na skalę

światową, bo skała ta ma w sobie 99 procent czystej kredy. Kopanie tejże kredy

rozpoczęto prawie od momentu powstania grodu, a już na dużą skalę od XV wieku. To

cenny materiał nie tylko jako pisak na tabliczkach średniowiecznych żaków, używano ją

do wyrobów dawnych produktów poprawiania urody, nawet do czyszczenia zębów, jeśli kto wpadł na taki luksusowy pomysł i czuł taką potrzebę, ale także usuwano kredę przede wszystkim z tego powodu, by mieć ogromną lodówkę pod domem, bo piwnice kredowe utrzymują stałą temperaturę około 6 stopni Celsjusza. Miasto bogaciło się, a na powierzchni bogaci kupcy nie mieli wystarczająco miejsca na składowanie swoich dóbr – piwniczki stały się więc idealnym miejscem magazynowania. To i co, że dobra składowane niekiedy utytłały się kredą, to zawsze można było doczyścić. Ważną funkcją tych piwniczek było także to, że służyły jako miejsca schronień w czasie wojen i

najazdów. Chyba dla celów bezpieczeństwa stworzono legendę, że po tych piwnicach

przechadza się duch wielkiego białego niedźwiedzia, który nie okazuje litości komuś, kto

tam zabłądzi.

I Tatarzy i Kozacy i inni najeźdzcy jak np. Jaćwingowie, Turcy. Moskale, Litwini byli ludźmi bardzo przesądnymi, wierzyli w te opowiastki. Nic nie jest jednak doskonałe na tej ziemi. Co chciwsi właściciele kamienic zaczęli się podkopywać pod domy innych, stąd kłótnie, bijatyki, rozprawy sądowe. Prawie całe stare miasto zostało podkopane, domy i ulice zaczęły się zawalać. Zakazano dalszej ekploatacji, i tylko na terenach niezamieszkanych Cementownia Chełm dalej kopie kredę, pewnie jest jej potrzebna w procesie tworzenia lepszego cementu. Dla celów obronnych zaczęto

przekopywać przejścia między piwnicami, by uciec jak najdalej od zagrożenia na

powierzchni.

Spelunkarze odkryli pod Chełmem około 18 km takich korytarzy. Obecnie

dla celów turystycznych otwarto dwa kilometry tych podziemi na głębokości 12 do 16

metrów pod powierzchnią. Wejście jest tuż przy kościele Rozesłania Świętych

Apostołów. Księża tej placówki często nawołują wiernych, by najpierw zwiedzali kościół,

a potem szli do podziemi, wtedy nie zabrudzą kredą posadzki, no ale to jest wołaniem na

puszczy, bo parafianie nie kwapią się do podziemi, a turystów nie ma na mszach, by

mogli usłyszeć te mądre rady. To nie tylko korytarze, to małe muzeum kredy z wieloma

ciekawymi eksponatami. Strzeże ich w godzinach otwarcia Bieluch, duch białego

niedźwiedzia. Nie wierzę w duchy, szczególnie te podziemne – to nie duch, ale człowiek.

Współczuję mu i nie zazdroszczę jego pracy. Musi okropnie marznąć, bo, jak

wspomniałem, temperatura jest niska, około 6 stopni Celsjusza. Pod białe płótno,

którym jest okryty, trudno przywdziać kożuszek, czy jakieś waciaki, włożyć na nogi

walonki, bo będzie to widać – niedźwiedzie nie chodzą w kożuszkach i waciakach, nie

przywdziewają butów, a wtedy nawet ci najmłodsi turyści zorientowaliby się, że to nie

oryginał, ale podróba. Więc biedny Bieluch z tego powodu musi się trząść z zimna. Taka

dola Bielucha! Tak ma!

Władysław Pomarański



