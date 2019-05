Brunatne barwy kampanii. Media PiS atakują skrajną prawicę, ale nigdy za jej hasła. PiS, który ostro atakował Unię, uchodźców i mniejszości, na potrzeby kampanii przybrał na moment centrową maskę. Najskrajniejsi wyborcy prawicy mogą przez to odpłynąć do Konfederacji – koalicji nacjonalistów i korwinistów. PiS ostro atakuje więc skrajną prawicę, ale nie za jej hasła – z tymi wszak półoficjalnie się utożsamia – lecz za rosyjskie powiązania. W zbliżających się wyborach do europarlamentu w walce o mandaty liczą się tylko te komitety, którym udało się zarejestrować listy w całym kraju. Tym razem jest ich tylko sześć – to najmniejsza liczba w historii polskich eurowyborów. W 2004 było ich aż 14, w 2009 – 10, a w 2014 – dziewięć. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

