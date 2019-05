Cenne kanadyjskie obywatelstwo – co warto wiedzieć? Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Wiele razy pisałam o tym, że warto jest mieć obywatelstwo Kanady. Wprawdzie polski paszport jest całkiem nieźle traktowany w porównaniu z, na przykład, latami dziewięćdziesiątymi do połowy pierwszej dekady XXI w., ale jednak kanadyjski stoi wyżej. Poza tym to jednak duma i honor posiadać dwa obywatelstwa. Przynajmniej dla mnie tak jest i dla wielu moich znajomych, z którymi na ten temat rozmawiałam. Jednym z przywilejów posiadania obywatelstwa kanadyjskiego jest prawo głosowania w wyborach. Innym jest to, że będąc obywatelem Kanady możemy swobodnie się poruszać poza granice Kanady i nie trzeba liczyć czasu spędzonego poza Kanadą (dla odróżnienia, stały mieszkaniec, ale nie obywatel Kanady, tzw. permanent resident, musi w Kanadzie przebywać przez w sumie 2 lata w ciągu każdych 5 lat). Obywatel może wyjechać na 10 czy 20 lat i przy powrocie nie musi się z tego tłumaczyć, ani nie traci przywilejów. Obywatela Kanady (w odróżnieniu od stałego mieszkańca Kanady) nie można deportować z powodu, na przykład, rekordu kryminalnego. W chwili obecnej, aby spełniać warunki na obywatelstwo Kanady, stały mieszkaniec Kanady musi: – udowodnić przebywanie w Kanadzie przez 3 z 5 lat – niekoniecznie w jednym ciągu. Radzę prowadzić bardzo dokładne notatki odnośnie każdego wyjazdu z Kanady, nawet jeśli jest to wyjazd na jeden dzień (datę wyjazdu, datę powrotu, powód, miejsce). Taki dzienniczek można znaleźć tutaj: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/become-canadian-citizen/eligibility/record-trips-outside-canada.html – musi rozliczać się z podatków – musi zdać egzamin z wiedzy o Kanadzie (historia, geografia, rząd, ekonomia, prawo) – musi wykazać się znajomością języka angielskiego lub francuskiego na odpowiednim poziomie (jest to poziom 4 z mówienia i rozumienia). Można przedstawić świadectwo lub dyplom ukończenia średniej lub wyższej szkoły w języku angielskim lub francuskim, albo zdać egzamin CELPIP albo IELTS (wersja general, nie academic), lub francuskie egzaminy TEF, DALF, DELF, TCF oraz TCFQ. Opłata za wniosek o obywatelstwo wynosi $630 dla osób dorosłych powyżej 18. roku życia, oraz $100 dla osób, które nie skończyły 18 lat. Kilka lat temu po złożeniu podania czekało się parę lat na to, aby podanie o obywatelstwo zostało w końcu rozpatrzone. Wiele osób otrzymywało dodatkowe listy z prośbami o dodatkowe informacje, a o te informacje trzeba było prosić inne urzędy kanadyjskie i zajmowało to… kolejnych wiele miesięcy. Od paru lat nie tylko kolejka jest o wiele krótsza (albo raczej – proces rozpatrywania jest o wiele sprawniejszy), ale również zmieniły się zasady – na pewno są mniej rygorystyczne. Dlatego warto składać teraz – im szybciej tym lepiej. Zasady na pewno nie zmienią się w tym roku… a potem? Potem to nic nie jest pewne… Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów. Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.