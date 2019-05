Chelsea rozbiła Arsenal finale Ligi Europy Chelsea zwycięzcą Ligi Europy. W pierwszej połowie nic nie zapowiadało pogromu. Po przerwie piłkarze The Blues rozpoczęli ostre strzelanie i pokonali w londyńskich derbach Arsenal 4:1. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ CHELSEA – ARSENAL W EUROSPORT.PL To był przedziwny mecz. Już przed nie brakowało kontrowersji. Kibice obu klubów zwracali bilety – liczone w tysiącach – rezygnując z dalekiej i wymagającej ogromnej logistyki podróży do Baku. Do stolicy Azerbejdżanu nie poleciał też ormiański piłkarz Arsenalu Henrich Mchitarjan. Jego ojczyzna od dekad pozostaje w napiętych stosunkach z krajem-gospodarzem finału. Mchitarjan zwyczajnie bał się o swoje bezpieczeństwo. A na samym boisku? W środowy wieczór od pierwszej minuty pojawił się zaledwie jeden Anglik – pomocnik Arsenalu Ainsley Maitland-Niles. Było za to po czterech Francuzów i Hiszpanów oraz dwóch Włochów. Na murawę wybiegli zawodnicy łącznie z 15 różnych państw. W 9. minucie jako pierwszy zaatakował Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang, który nie wykorzystał jednak niepewnego wybicia golkipera Chelsea Kepy Arrizabalagi. Kanonierzy przejęli inicjatywę, częściej przebywali na połowie rywali, choć brakowało im wykończenia. W minucie 28. z dystansu spróbował więc Granit Xhaka. Szwajcar pomylił się nieznacznie, piłka musnęła poprzeczkę. Arsenal grał w końcu nie tylko o trofeum. Dla tego klubu stawką był też awans do Ligi Mistrzów. Chelsea była pewna udziału w elicie, bo przepustkę wywalczyła w rozgrywkach krajowych (zajęła trzecie miejsce, a Arsenal skończył ligę na piątym). The Blues odpowiedzieli dopiero po pół godzinie, gdy w pole karne przedarł się lewy obrońca Emerson. Jego strzał z trudem zatrzymał Petr Cech, który w Baku rozgrywał ostatnie spotkanie w karierze. 37-latek ma zostać dyrektorem sportowym w Chelsea, gdzie stał się bramkarską legendą i odnosił największe sukcesy. Cech za chwilę znów musiał ratować swój zespół, bo tym razem groźnie uderzył Olivier Giroud, w przeszłości napastnik Arsenalu. Czeski golkiper nie dał rady tuż po rozpoczęciu drugiej połowy. W pole karne dośrodkował Emerson, tam czekał już Giroud, który idealnie główkował. Francuz zdobył jedenastą bramkę w rozgrywkach i przypieczętował w ten sposób koronę króla strzelców. W 60. minucie Chelsea wyprowadziła kolejny cios. Pedro nie zmarnował podania żegnającego się z drużyną Edena Hazarda. Belg w nowym sezonie ma występować w koszulce Realu Madryt. Hiszpańskie media ogłosiły, że w poniedziałek odbędzie się prezentacja piłkarza, który po siedmiu latach opuszcza Londyn. Z Chelsea wywalczył wszystkie możliwe krajowe trofea, a w Europie zabrakło mu sukcesu tylko w Lidze Mistrzów. Hazard pożegnał się w najlepszy możliwy sposób. W minucie 65. wykorzystał rzut karny po faulu na Giroud, a za chwilę dołożył drugą bramkę. Jego trafienia przedzielił gol – na 1:3 – rezerwowego Arsenalu Aleksa Iwobiego. (http://www.tvn24.pl) Chelsea po sześciu latach ponownie wdarła się na szczyt Ligi Europy. Arsenal na jakiekolwiek europejskie trofeum czeka od 1994 roku, gdy wygrał Puchar Zdobywców Pucharów. Dawne dzieje. Chelsea – Arsenal 4:1 (0:0) Bramki: Giroud (49.), Pedro (60.), Hazard (65.), (72.) – Iwobi (69.). Chelsea: Arrizabalaga – Emerson, Luiz, Christensen, Azpilicueta – Kovavić (76. Barkley), Jorginho, Kante – Hazard (89. Zappacosta), Giroud, Pedro (71. Willian). Arsenal: Cech – Monreal (66. Guendouzi), Koscielny, Sokratis – Kolasinac, Xhaka, Torreira (66. Iwobi), Maitland-Niles, Oezil (77. Willock) – Aubameyang, Lacazette. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

