Dane biometryczne i wyjazdy z Kanady w czasie sprawy sponsorskiej i na wizie turystycznej

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Biometrics – czyli pobieranie odcisków palców oraz zdjęcia, ciągle jest nowością dla osób składających różne podania do Kanady: czy to na pobyt stały, czy o wizę studencką lub pracowniczą. Przede wszystkim punktów poboru biometrics ciągle nie ma na terytorium Kanady, pomimo że miały (według wcześniejszych ogłoszeń) zostać otwarte w 2019 roku. Jednakże rok 2019 ciągle trwa, minęły dopiero jego 4,5 pierwszych miesięcy, więc wciąż jest to możliwe, że mogą punkty te zostać otwarte… albo i nie, jeżeli rząd tak zdecyduje. Trzeba się więc dostosować do rzeczywistości, a jest ona taka, że nawet jeśli ktoś złoży podanie o pobyt stały czy o wizę studencką czy pracowniczą, a dostanie instrukcje oddania biometrics, to taka osoba nie ma innego wyjścia jak tylko… oddać biometrics, czyli zglosić się do punktu poboru poza granicami Kanady. Jaką więc możliwość ma osoba, która obeccnie przebywa w Kanadzie? Prócz wyjechania z Kanady? Żadnej. Chyba że otrzyma instrukcje z Immigration, że w konkretnym przypadku mogą te dane na biometrics zostać pobrane na granicy Kanady, np. na lotnisku po przylocie. Ale są to wyjątkowe sytuacje.

W związku z tym chciałabym poinformować, jeżeli ktoś z zainteresowanych jeszcze o tym nie słyszał, że w związku z różnymi wydarzeniami, które miały miejsce w Ambasadzie Kanady w Hawanie, na Kubie, działalność tej ambasady została właśnie bardzo szeroko okrojona. Ograniczenia dotyczą również możliwości złożenia biometrics – które to usługi zostały zaniechane w ambasadzie w Hawanie. Nie można już więc tam pojechać i stawić się w tym celu. Nawet obywatele Kuby mają ten sam problem i od paru tygodni mają tylko możliwość zrobienia biometrics w Trynidadzie (gdzie nie potrzebują wizy) oraz mogą polecieć do Meksyku. Myślę, że Meksyk to teraz niezła alternatywa, jeżeli ktoś nie chce lecieć do Europy. Radzę jednakże dobrze zaznajomić się z najnowszymi informacjami, czy np. trzeba umówić sobie spotkanie w celu oddania biometrics, czy można po prostu stawić się „z ulicy”. Każdy punkt, w zależności od tego gdzie się znajduje, ma inne zasady, a i te mogą zmienić się z dnia na dzień.

Wyjazd z Kanady turysty w celu powrotu i otrzymania „przedłużenia” wizy turystycznej. Zdanie, które właśnie Państwo przeczytaliście, nie ma sensu, a dostaję takie właśnie pytania bardzo często. Jeżeli obcokrajowiec opuszcza terytorium Kanady, to jego status turysty się kończy. Logiczne, prawda? Osoba opuściła Kanadę. Przy powrocie do Kanady, niezależnie od tego czy tego samego dnia czy za jakikolwiek czas, obcokrajowiec stawia się na granicy i prosi urzędnika… o co? O ponowne wpuszczenie. Urzędnik więc nie przedłuża niczego, tylko analizuje, czy osoba kwalifikuje się na całkowicie nowy status turysty. Radzę bardzo dokładnie przeczytać ponownie to, co napisałam i na tej podstawie podjąć decyzję co robić w swojej konkretnej sytuacji. Albo jeszcze lepiej: uzyskać profesjonalną poradę w swojej konkretnej sytuacji w świetle prawa imigracyjnego Kanady.

Wyjazd z Kanady podczas trwania sprawy sponsorskiej. Każdy człowiek cieszy się wolnością i może robić to, co chce czy musi. Może więc wyjechać. Natomiast podobnie jak opisałam to powyżej, każdy powrót do Kanady traktowany jest jako nowa próba otrzymania pozwolenia na wjazd na terytorium Kanady. Decyzja za każdym razem zależy od urzędnika na granicy, którą podejmuje po przeanalizowaniu konkretnej sytuacji przyjezdnego. W wielu przypadkach analiza ta wypada pomyślnie, ale są przypadki, że nie, oraz również są przypadki, gdy trzeba stoczyć niezłą, stresującą walkę starając się udowodnić swoje intencje. Czasem też może się okazać, że taki przyjezdny, pomimo jego sprawy sponsorkiej w toku, może nie zostać wpuszczony do Kanady i będzie musiał wracać do swojego kraju. Wtedy też jego aplikacja jest zamykana i na nowo trzeba składać podanie o tzw. „overseas sponsorship”. Moja rada: jeżeli są Państwo w takiej sytuacji, lepiej jest zasięgnąć języka co mówi prawo imigracyjne Kanady w tej konkretnej sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli, aby podjąć przemyślaną decyzję co robić dalej i jak się zachowywać oraz co mówić, co udowodnić przy powrocie do Kanady, jeżeli taką opcję Państwo wybierzecie.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań.

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.