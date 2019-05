Czechy jak Polska – demonstracje przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości Kilka tysięcy osób demonstrowało w niedzielę w Pradze, a także w innych czeskich miastach przeciwko premierowi Andrejowi Babiszowi. Powodem była planowana zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości. Zdaniem demonstrantów, zagraża ona niezależności wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedzią szefową resortu sprawiedliwości ma zostać dotychczasowa doradczyni prezydenta Milosza Zemana, Marie Beneszova. Jej poprzednik Jan Knieżinek przed tygodniem poinformował o zamiarze złożenia dymisji, a dzień później złożył ją premierowi na piśmie. Powodów swojej decyzji nie podał. Funkcję ministra sprawiedliwości pełnił przez 10 miesięcy z ramienia kierowanego przez Babisza ruchu ANO, ale nie jest członkiem ruchu. Teraz ma powrócić do pracy w urzędzie rady ministrów. Po otrzymaniu dymisji od Knieżinka Babisz zaprzeczał, by miał zamiar wpływać poprzez Beneszovą na wymiar sprawiedliwości. Mówił, że formując gabinet ustalił z Knieżinkiem, że stanowisko ministra sprawiedliwości obejmuje tymczasowo. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.