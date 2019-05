Djoković udzielił lekcji tenisa Hurkaczowi w Paryżu Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie French Open przegrał w poniedziałek z Serbem Novakiem Djokoviciem 4:6, 2:6, 2:6. Niestety ostatnie wyniki Hurkacza nie napawały optymizmem. Zawodnik z Wrocławia przegrał trzy mecze z rzędu na nawierzchni ziemnej. Najpierw w Madrycie, potem w Rzymie, a niedawno w Lyonie. Tam też miał pewne problemy zdrowotne. Narzekał na kolano i nadgarstek. Na dodatek kilka dni temu okazało się, że w pierwszej rundzie zmierzy się z Novakiem Djokoviciem, a więc liderem światowego rankingu. Z jednej strony można było nieco współczuć Polakowi, bo losowanie było dla niego pechowe, ale z drugiej, dostąpił wielkiego zaszczytu. Nie dość, że dostał szansę walki z jednym z najlepszych tenisistów w historii, to jeszcze wystąpił na głównym korcie w Paryżu, a więc słynnym stadionie im. Philippe’a Chatriera. Hurkacz nigdy wcześniej nie grał z Djokoviciem w meczu o stawkę, ale serbski mistrz nie jest mu obcy, z którym trenował kilka razy, ostatnio przed turniejm w Monte Carlo. Poniedziałek nie był jednak udany dla wrocławianina. Tak naprawdę od samego początku widać było, że Djoković jest nie do pokonania. Serb grał znakomicie, a Hurkaczowi brakowało argumentów. Przede wszystkim słabiej niż zwykle funkcjonował serwis Polaka. Rywal bez trudu kontrolował wydarzenia na korcie. Wygrał seta 6:4. Jak się potem okazało, to była najbardziej wyrównana partia. Potem z każdą kolejną akcją widać było, że Hurkacz coraz mniej wierzy w zwycięstwo. Na jego twarzy coraz częściej pojawiał się grymas zniecierpliwienia i rozdrażnienia. Djoković w nieco ponad 60 minut wygrał drugiego i trzeciego seta w stosunku 6:2. Polak nie może być jednak bardzo rozczarowany. Robił, co mógł, ale przeciwnik był po prostu zdecydowanie lepszy. Serb po raz ostatni odpadł w pierwszej rundzie imprezy wielkoszlemowej w Australian Open w 2006 roku. Od tego momentu zwyciężał w inauguracyjnych spotkaniach 49 razy z rzędu. Na dodatek w poniedziałek wygrał 22. mecz po kolei w turnieju z cyklu Wielkiego Szlema. Triumfował bowiem w ostatnim Wimbledonie, US Open oraz Australian Open. Wydaje się. że łatwiejsze zadanie czeka polskie tenisistki. We wtorek Magda Linette zmierzy się w I rundzie z występującą z dziką kartą reprezentanką gospodarzy Chloe Paquet notowaną na 166 miejscu w rankingu WTA. Mecz zostanie rozegrany we wtorek 28 maja. Początek ok. godziny 13.00-13.30 (drugie spotkanie od godz.11). Jeżeli Linette upora się z Paquet, to w II rundzie zagra pewnie z broniącą w Paryżu tytułu Rumunką Simoną Halep. W losowaniu również Iga Świątek miała więcej szczęścia. Jej rywalką w I rundzie będzie zaledwie 17-letnia reprezentantka Francji Selena Janicijevic, która nie jest notowana w rankingu WTA. W głównej drabince gra dzięki przyznanej jej przez organizatorów dzikiej karcie. Mecz Iga Świątek – Selena Janicijevic zostanie rozegrany również we wtorek 28 maja. Początek spotkania ok. godziny 17.30-18.30, to czwarte spotkanie od godziny 11. We wtorek rywalizację rozpoczną również debliści, w tym dwóch Polaków. Rozstawieni z “jedynką” Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo zmierzą się z Hiszpanami Roberto Carballesem Baeną i Jaume Munarem. Hubert Hurkacz, którzy zgłosił się w parze ze Słoweńcem Aljazem Bedene, spotka się z Holendrem Wesley Koolhofem i Nowozelandczykiem Marcusem Daniellem. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

