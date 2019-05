Donald Trump przyznał się, że jako deweloper korzystał z gigantycznych ulg podatkowych Prezydent USA Donald Trump przyznał, że zgłosił fiskusowi w latach 1985-1994 straty przekraczające 1 mld dol. i przez osiem lat nie płacił podatków. Napisał na Twitterze, że był to w tych czasach “sport deweloperów”, a straty wykazuje się, by uniknąć podatków. Donald Trump jest pierwszym prezydentem od czasów afery Watergate, który zerwał z tradycją ujawniania zeznań podatkowych przez głowę państwa. Sekretarz skarbu Steven Mnuchin poinformował Izbę Reprezentantów, że odmawia jej dostępu do zeznań podatkowych prezydenta. Decyzja ta doprowadzi prawdopodobnie do konfrontacji z Kongresem w sądzie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

