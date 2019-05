Donald Tusk “Człowiekiem Wolności” Jedni mają spore oczekiwania, inni – żadnych. Tak czy inaczej, Donald Tusk znów będzie na językach. Były premier ma zaprezentować w weekend mocny, polityczny przekaz o wolności. Stanąć w obronie “niezależnych mediów”. I rozdrażnić PiS. W piątek przewodniczący RE odbierze nagrodę “Człowieka Wolności” “Gazety Wyborczej”. Tusk został laureatem przyznawanej co roku nagrody wręczanej przez największy opiniotwórczy dziennik w Polsce. “GW” obchodzi w tym roku 30-lecie. Tym samym ranga tytułu “Człowieka Wolności” wzrasta. Laudację na gali w siedzibie Agory o godz. 19:30 wygłosi sam prof. Timothy Snyder, znany amerykański historyk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

