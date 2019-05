Duda na tle Tuska, czyli samochwała polska. „Wielki polski naród ukształtował ten świat” „Z radością i dumą mogę powiedzieć, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i ukształtował ten świat”. Obecność w UE i NATO „nam się zwyczajnie należała, właśnie przez pryzmat naszych zasług, zatrzymanie nawały tureckiej i sowieckiej”. Mowa Dudy to popis megalomanii narodowej, zwłaszcza na tle Tuska. 22 razy użył słowa „wielkie” . WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

