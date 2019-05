Działo się (184). Tydzień w tym, co naprawdę ważne Kolejny tydzień (22-28 maja) przynosi – jak zazwyczaj – przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą – czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne. Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych. Oto te fakty: 22 maja 1922 – Uważany za ojca współczesnej klimatyzacji Amerykanin Willis Carrier (1876-1950) zaprezentował działanie nowego urządzenia chłodniczego ze sprężarką odśrodkową. 1968 – Atomowy okręt podwodny USS Skorpion zatonął wraz z 99-osobową załogą 740 km na południowy zachód od portugalskiego archipelagu Azorów. Do dziś nie wyjaśniono przyczyn katastrofy. Okręt zwodowano pod koniec 1959. Był w czasie służby najszybszym okrętem podwodnym na świecie. 2015 – W Irlandii jako pierwszym kraju na świecie zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci poprzez referendum. Pierwszym krajem, który zalegalizował ustawowo małżeństwa homoseksualne, była w 2001 roku Holandia. Przypomnijmy sobie, że Irlandia jeszcze na początku naszego stulecia uchodziła za jeden z najbardziej katolickich krajów świata. Dziś równoprawność małżeństw jednopłciowych uznają 32 państwa; z tym, że w trzech są uznawane jedynie wówczas, gdy zostały zawarte poza ich granicami. 23 maja 1814 – W Wiedniu odbyła się premiera ostatecznej wersji jedynej w dorobku Ludwiga van Beethovena opery Fidelio. 1911 – Została otwarta Nowojorska Biblioteka Publiczna – jedna z największych bibliotek publicznych na świecie i jedna z najważniejszych bibliotek naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych. Funkcjonuje na zasadach non-profit i misji publicznej, zarządzana jest prywatnie, a finansowana z obu stron. Na cały system NYPL składają się: 4 biblioteki naukowo-badawcze, których zbiorów nie można wypożyczać, 4 główne biblioteki wypożyczające, biblioteka dla osób z niepełnosprawnością, i 77 mniejszych dzielnicowych oddziałów bibliotecznych. 1934 – Urodził się Robert A. Moog (znany również jako Bob Moog, zm. 21 sierpnia 2005) – konstruktor (1963) pierwszego syntezatora Mooga, pionier muzyki elektronicznej. Miał doktorat z fizyki. W 1970 otrzymał nagrodę Grammy Trustees Award za całokształt osiągnięć. 24 maja 1626 – Dyrektor Generalny Nowych Niderlandów Peter Minuit kupił od plemienia Algonkinów za towary wartości 60 guldenów wyspę Manhattan. Nie była to przesadnie wysoka cena, nawet jak na tamte czasy. 1844 – Samuel Morse przesłał z Waszyngtonu do Baltimore pierwszą w historii wiadomość własnej konstrukcji telegrafem elektrycznym. Nie znaczy to, że to on był wynalazcą telegrafu elektrycznego. On tylko skonstruował urządzenie, przekazujące wiadomości systemem kropek i kresek. Pierwszy elektryczny telegraf zbudowany został w 1837 roku przez angielskiego fizyka i wynalazcę, Charlesa Wheatstone’a oraz Williama Fothergilla Cooke’a. Telegraf ten wykorzystywał jednak pięć przewodów do kierowania wskazówką w odbiorniku, która wskazywała różne litery alfabetu. 1928 – Sterowiec Italia pod dowództwem Umberto Nobilego osiągnął biegun północny. W dzień później podczas powrotu przeciążona wskutek oblodzenia maszyna opadła na lód i zderzyła się z krą lodową tylnym silnikiem, który oderwał się, a obsługujący go mechanik Vincenzo Pomella zginął. Po dramatycznej akcji ratunkowej część załogi uratowano, w tym Nobilego. Zginęło 9 członków ekspedycji ratunkowych. 25 maja 1720 – Do portu w Marsylii przypłynął z Bliskiego Wschodu statek, którego chorująca załoga wywołała dwuletnią epidemię dżumy z ponad 40 tys. ofiar śmiertelnych. Mało kto wie, że dżuma zdarza się i dzisiaj: odnotowano w XXI w. niewielkie lokalne epidemie w Algierii, Demokratycznej Republice Konga i na Madagaskarze. 1842 – Austriacki fizyk Christian Andreas Doppler zaprezentował w Pradze swoją pracę O kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich, w której opisał zjawisko nazwane później efektem Dopplera. 1953 – Na amerykańskim poligonie atomowym Nevada Test Site z działa M65 Atomic Annie wystrzelono po raz pierwszy (i zarazem ostatni) pocisk atomowy. Działo miało kaliber 280 mm, donośność strzału 29 km, wyprodukowano w sumie 20 egzemplarzy. Ciekawostka: wykorzystano konstrukcję niemieckiego działa kolejowego z czasów II Wojny Światowej. Ladunek miał moc 15 kiloton. Działo wycofano z e służby w roku 1963. 26 maja 1951 – Urodziła się Sally Kristen Ride (zm. 23 lipca 2012) – amerykańska astronautka, doktor fizyki, pierwsza Amerykanka w przestrzeni kosmicznej. 18 czerwca 1983 poleciała w kosmos jako członek załogi wahadłowca Challenger. Swój drugi i ostatni lot kosmiczny odbyła w dniach 5-13 października 1984. Była świetną popularyzatorką nauki. 1958 – Otwarto pierwszą w USA i drugą na świecie (po brytyjskiej Calder Hall, oddanej do użytku w 1956) komercyjną elektrownię jądrową Shippingport w stanie Ohio (poprzednie były doświadczalne i nie budowano ich dla zysku). Reaktor w Shippingport został wyłączony 1 października 1982 r. Był już wtedy przestarzały konstrukcyjnie i potencjalnie niebezpieczny. 2010 – Odbył się pierwszy lot eksperymentalnego bezzałogowego samolotu z silnikiem strumieniowym Boeing X-51 Waverider. Miał on osiągać prędkości rzędu 6 Ma i służyć m.in. do badań nad transportem z prędkościami hipersonicznymi. Maszyna osiągnęła prędkość 5327 km/h (Ma=5) na wysokości 21 000 m. Lot hipersoniczny trwał niewiele ponad 200 sekund. W roku 2013 przeprowadzono czwarty i ostatni lot maszyny, po czym eksperymenty zakończono. 27 maja 1679 – W Anglii wydano ustawę Habeas Corpus Act, która zakazywała organom państwa aresztowania obywatela bez zgody sądu Ważny krok w budowie nowoczesnej demokracji. 1931 – August Piccard (szwajcarski fizyk, wynalazca i badacz, 1884-1962). i Paul Kipfer wznieśli się z niemieckiego Augsburga balonem stratosferycznym na rekordową wówczas wysokość 15 785 m, dokonując w czasie lotu wielu ważnych pomiarów dotyczących atmosfery i promieniowania kosmicznego. Profesor Piccard wykonał jeszcze 26 lotów stratosferycznych, osiągając maksymalną wysokość 23 000 m. Wykonał także wiele zanurzeń w batyskafie własnej konstrukcji. Kontynuatorem pasji balonowych Auguste’a jest jego wnuk, Bertrand. 1981 – Film Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy zdobył Złotą Palmę na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. 28 maja 585 p.n.e. – W czasie bitwy nad rzeką Halys pomiędzy Alyattesem z Lidii a królem Medów Kyaksaresem miało miejsce, przewidziane przez Talesa z Miletu, całkowite zaćmienie Słońca, które skłoniło obie strony do zawarcia pokoju. Niestety, politycy i wodzowie rzadko słuchają uczonych. Może dlatego, że sami do nauki najczęściej głowy nie mają… Ale są wyjątki. 1898 – Włoski fotograf-amator Secondo Pia jako pierwszy wykonał fotografię Całunu Turyńskiego. Do dziś trwają dyskusję na temat tego kawałka płótna. Pomimo że jest on jednym z najczęściej analizowanych naukowo przedmiotów w historii ludzkości, powstanie i charakter utrwalonego na płótnie obrazu stanowi wciąż dla współczesnej nauki przedmiot sporów. Całun jest znany od 1357 roku. Jego wcześniejsze dzieje nie są w żaden sposób udokumentowane. 2003 – Urodził się pierwszy sklonowany koń. Narodziny ogłoszono w Nature 7 sierpnia 2003 roku. Źrebię, nazwane Prometea, zostało stworzone w laboratorium przez połączenie dorosłej komórki skóry i jajeczka matki, a następnie po kilku dniach umieszczono zarodek w macicy klaczy. Klonowania dokonał prof. Cesare Galli z Laboratorium Technologii Rozrodu z Cremony. Testy DNA potwierdziły, że koń jest genetycznie identyczny z matką. Chociaż udział klonów w wyścigach jest obecnie zabroniony, tkanki z wielu najlepszych zwierząt są pobierane i przechowywane. Wyszperał Bogdan Miś Wszystkie ilustracje i fakty pochodzą z zasobów Wikipedii. Opinie i komentarze autora.

