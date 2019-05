Echa Salonu Na łamach torontońskiej Gazety już od roku ukazuje się w cotygodniowych odcinkach książka-album Beaty Golembiowskiej pt. “Teatr bez Granic” obejmująca działaność Salonu Poezji, Muzyki i Teatru od 1991 roku do 2016. Przypomnijmy, że książka ta została wydana na 25-lecie naszej torontońskiej sceny. Jubileusz nie zakończył działalności Salonu, przeciwnie, nasz teatr pracuje nadal docierając ze swymi spektaklami do wielu miast świata. W żelaznym repertuarze znajdują się sztuki teatralne, napisane specjalnie przez Kazimierza Brauna dla Marii Nowotarskiej i Agaty Pilitowskiej , a należą do niech: “Helena, rzecz o Modrzejewskiej”, “Tamara L.” o Tamarze Lempickiej, “Promieniowanie”, rzecz o Marii Skłodowskiej Curie, “Opowieści Poli Negri”, “Tajemnice Ordonki”, a także spektakle poetycko-muzyczne: “Dobry wieczór Monsieur Chopin,” a w powiększonej obsadzie o Krzysztofa Jasińskiego “Nie bój się Kochać” wg. ks. Jana Twardowskiego , “Piękno i Dobro – Zbigniew Herbert”. W ślad za ksiażką ukazały się Roczniki Teatralne Salonu 2016, 2017, 2018. Roczniki te odnotowują wszystkie wydarzenia artystyczne organizowane przez nasz teatr w zamykającym się roku. This slideshow requires JavaScript. Warto zatem w skrócie przypomnieć dokąd teatr torontoński dotarł w 2018 roku i jakie pozostawił wśród widzów wrażenia. Warto też odnotować, że telewizja polska z końcem ubiegłego roku zrealizowała film pt. “Aktorka bez Granic” w reżyserii Marty Węgiel, znanej reżyserki portretów pisarzy i artystów m. in. Sławomira Mrożka, Wisławy Szymborskiej, Jerzego Treli, Anny Dymnej… Bohaterką filmu “Aktorka bez Granic” jest Maria Nowotarska. Film obejmuje jej działalność artystyczną w Krakowie jak też w Kanadzie, ze szczególnym podkreśleniem współpracy z córką, Agatą Pilitowską, z którą wspólnie tworzą portrety Wielkich Polek Emigrantek. Film ten był już kilkakrotnie emitowany przez Telewizję Polską, uświadamiając szerokiej publiczności świata istnienie tej unikalnej sceny polskiej w Kanadzie. Korzystając z uprzejmości “Gazety” przedstawiamy bieżące wydarzenia artystyczne w kalendarium Salonu. Film “Aktorka bez Granic” – z ekipą telewizyjną: This slideshow requires JavaScript. Lake Worth “Dobry Wieczor Monsieur Chopin” This slideshow requires JavaScript. Cleveland “Nie bój się kochać” This slideshow requires JavaScript. Orchard Lake “NIe bój się kochać” This slideshow requires JavaScript. Chicago “Helena, rzecz o Modrzejewskiej” This slideshow requires JavaScript. Portland “Dobry Wieczór Monsieur Chopin” Już niebawem 1 czerwca w Pennington, Filadelfia, “Zbigniew Herbert – Piękno i Dobro”, a 14 czerwca Lipno “Tamara L.”, 16 czerwca, “Tamara L.” Dni Konstancina, Konstancin. Przedstawienia wyjazdowe Salonu są objęte patronatem Senatu RP. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

