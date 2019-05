Ekspresowe tempo zmian w Kodeksie karnym trafi do Trybunału Konstytucyjnego? Sejm w ekspresowym tempie uchwalił przepisy zaostrzające karę za pedofilie. Przy okazji podniósł także kary za inne przestępstwa. Jak informuje “Rzeczpospolita”, jeśli przepisy trafią do Trybunału Konstytucyjnego i uznana on, że zostały uchwalone ze złamaniem prawa, to trzeba będzie płacić spore odszkodowania wszystkim, którzy na ich podstawie trafili do więzienia. Ponad 50 stron nowelizacji i prawie setka zmian w kodeksie karnym przeszły przez Sejm jak burza. We wtorek przyjął je rząd. Dzień później były już w Sejmie. W czwartek posłowie je uchwalili – a opozycja wyciągnęła karty do głosowania. Regulamin Sejmu w art. 89 ust. 1 mówi, że pierwsze czytanie projektu kodeksu może się odbyć nie wcześniej niż 30. dnia od doręczenia posłom druku projektu. Centrum Informacyjne Sejmu w komunikacie opublikowanym 15 maja 2018 r. wyjaśnia jednak, że na podstawie art. 87 ust. 2 Regulaminu Sejmu marszałek Marek Kuchciński zdecydował, że ta nowelizacja to nie jest projekt kodeksowy. Dzięki temu mógł być uchwalony szybciej. W finale nowelą w najbliższy piątek, na nadzwyczajnym posiedzeniu, zajmie się Senat. Potem jeszcze tylko podpis prezydenta, publikacja w Dzienniku Ustaw. Po trzech miesiącach, pewnie tuż po wakacjach, surowe kary wejdą w życie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

