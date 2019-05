Fizjoterapeuci i diagnostycy rozpoczynają protest głodowy We wtorek grupa fizjoterapeutów i pracowników laboratoriów rozpoczęła protest głodowy w warszawskim szpitalu dziecięcym przy ul. Żwirki i Wigury. “Mamy dość” – piszą na Facebooku. Medycy od kilku miesięcy bezskutecznie walczą o podwyżkę płac. – W obliczu lekceważenia, z jakim od miesięcy spotykają się w Ministerstwie Zdrowia postulaty zgłaszane przez nasze grupy zawodowe, zdecydowaliśmy wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodów Pracowników Fizjoterapii o rozpoczęciu protestu głodowego. Mamy dość – czytamy na profilu KZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.