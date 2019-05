Frakcja PiS w PE dryfuje na polityczny margines „Spodziewałem się, że spuścimy łomot Koalicji Europejskiej i tak się stało” – cieszy się z wyniku wyborów do PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Ale frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do której należy PiS, została mocno okrojona i spada na szóste miejsce pod względem liczby europosłów. PiS czeka w niej polityczna marginalizacja. „Mówiąc językiem marynarki wojennej mamy potężną siłę ognia. A mówiąc językiem dyplomatycznym – jesteśmy posażną panną na wydaniu i możemy zawierać potężne koalicje, które będą dobrze służyły i Polsce i Europie” – powiedział Jacek Saryusz-Wolski w poniedziałek 27 kwietnia w rozmowie z reporterką Polsat News. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

