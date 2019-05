Franciszek broni dobrego imienia Jana Pawła II ws. pedofilii. “Nie mówiono mu wszystkiego” W ostatnich tygodniach pod adresem Jana Pawła II padło wiele mocnych słów, łącznie z zarzutami, że jako papież ukrywał problem pedofilii w Kościele. Teraz Franciszek broni dobrego imienia jednego ze swych poprzedników. Twierdzi, że Jan Paweł II nie wiedział o wszystkim, co się dzieje w Kościele. Papież Franciszek stanowczo zaprzeczył twierdzeniom, że Jan Paweł II miał podczas spotkania z kardynałem Ratzingerem zablokować postępowanie w sprawie podejrzanego o pedofilię duchownego z Meksyku. To właśnie po tym spotkaniu Ratzinger miał powiedzieć, że “wygrała druga strona”. Zdaniem Franciszka, Jana Pawła II nie było podczas tych obrad. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

