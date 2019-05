Grzegorz Schetyna: załatwimy w Unii 500 miliardów zł dla Polski Wynegocjujemy dla Polski 500 mld zł środków z UE, to nasza obietnica wyborcza – zapowiedział dzisiaj w Łodzi szef PO Grzegorz Schetyna. Jednocześnie ocenił, że piątkowe wystąpienie Leszka Jażdżewskiego na UW “zakłóciło wsłuchiwanie się w słowa Donalda Tuska” i było “trudne do zaakceptowania”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

