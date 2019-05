Hubert Hurkacz w III rundzie w Madrycie Hubert Hurkacz pokonał Francuza Lucasa Pouille’a 7:5, 6:1 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie i awansował do 1/8 finału. Polski tenisista po raz drugi w karierze zmierzył się z półfinalistą tegorocznego Australian Open i znów okazał się lepszy. Przed występem w stolicy Hiszpanii Hurkacz nie miał dobrej passy w tym sezonie na kortach ziemnych – przegrał mecze otwarcia zarówno w Monte Carlo i Budapeszcie. Teraz jednak zaczął nadrabiać zaległości. Wrocławianin, który do głównej drabinki dostał się z kwalifikacji, zaczął od pokonania we wtorek 27. w światowym rankingu Australijczyka Aleksa de Minaura 6:3, 6:4. W pierwszym secie spotkania z będącym 28. rakietą świata Pouille’em prowadził wyrównaną walkę. Przy stanie 3:3 wybronił się przed przełamaniem. Sam “breaka” na wagę zwycięstwa zaliczył w 12. gemie. Miał przy tym nieco szczęścia. W jednej z ostatnich akcji piłka otarła się o siatkę i ledwo przeszła na drugą stronę kortu. Objęcie prowadzenia w meczu wyraźnie uskrzydliło 22-letniego Polaka, który drugą partię za sprawą ofensywnej gry i skutecznego serwisu zaczął od przewagi 3:0. Starszy o trzy lata Francuz starał się mu przeciwstawić, ale na niewiele się to zdało. Zdołał zapisać na swoim koncie zaledwie honorowego gema. Zawodnicy ci zmierzyli się poprzednio w marcu. W drugiej rundzie imprezy w Indian Wells Hurkacz zwyciężył 6:2, 3:6, 6:4. Polak, który ma za sobą bardzo udaną część sezonu na kortach twardych, w poniedziałek zadebiutuje w czołowej “50” na liście ATP. Obecnie w wirtualnym rankingu plasuje się na 41. pozycji. W III rundzie turnieju ATP w Madrycie rywalem Huberta Hurkacza będzie słynny Niemiec Alexander Zverev, który w stolicy Hiszpanii broni tytułu. Mający rosyjskie korzenie gwiazdor zajmuje 4. miejsce w rankingu ATP. Jego największy sukces to triumf w ostatnich ATP Wolrd Tour Finals w Londynie (kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata). Zverev ma 198 cm wzrostu i jego atutem jest potężny serwis. Ma 22 lata (tyle co Hurkacz), ale zadomowił się już w czołówce, choć w turniejach wielkoszlemowych regularnie zawodzi, nie wykorzystując ogromnego potencjału. W środę w II rundzie turnieju ATP w Madrycie pokonał 6:4, 6:1 kończącego karierę doświadczonego Hiszpana Davida Ferrera. Co ciekawe, Hurkacz i Zverev trenowali niedawno razem w Monte Carlo, przygotowując się do serii turniejów na kortach ziemnych. W obsadzie prestiżowej imprezy w stolicy Hiszpanii (pula nagród 6,5 mln dol.) jest także deblista Łukasz Kubot. Lubinianin wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo, którzy są rozstawieni z numerem drugim, obecnie walczą o awans do ćwierćfinału. Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej: Hubert Hurkacz (Polska) – Lucas Pouille (Francja) 7:5, 6:1. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

