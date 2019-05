Hurkacz zastopowany przez Zvereva W czwartek Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie przegrał z broniącym tytułu Aleksandrem Zverevem z Niemiec 6:3, 4:6, 4:6. Starcie trwało ponad 130 minut. 52. w ostatnim rankingu ATP Hurkacz w czwartek pojawił się na korcie w Madrycie po raz piąty. Pierwszy raz wystartował w prestiżowym turnieju w hiszpańskiej stolicy, ale od początku prezentował się znakomicie. Najpierw w świetnym stylu przeszedł dwie rundy kwalifikacji, a potem już w turnieju głównym wyeliminował dwóch zdecydowanie wyżej notowanych przeciwników. W pierwszym spotkaniu pokonał 27. na świecie Aleksa de Minaura z Australii, a w drugim nie dał szans 28. w rankingu Francuzowi Lucasowi Pouille’owi. W czwartek rywal był jeszcze bardziej wymagający. 22-letni Polak zmierzył się z rówieśnikiem, który już od kilku sezonów należy do światowej czołówki. Zverev to w tym momencie czwarty tenisista rankingu. Przed rokiem triumfował w Madrycie i teraz znakomicie zdawał sobie sprawę, że porażka w trzeciej rundzie będzie oznaczał spadek w klasyfikacji ATP. Niemiec był oczywiście faworytem spotkania, ale od początku widać było, że Hurkacz absolutnie nic sobie z tego nie robi. Polak grał pewnie i tak naprawdę miał problem z tylko jednym elementem. Nie najlepiej wychodziło mu zdobywanie punktów po nietrafionym pierwszym podaniu. Mimo tego, wygrał pierwszą partię 6:3. Zverev, który ma na koncie dziesięć triumfów w imprezach rangi ATP, pokazał klasę. Miał moment gorszej gry, ale znakomicie wrócił. W drugiej partii do siódmego gema obaj wygrywali podania. Wtedy stało się coś niezrozumiałego. Zverev serwował i prowadził już 40:0. Potem jednak stracił pięć punktów z rzędu. Popełnił m.in. dwa fatalne podwójne błędy serwisowe. Przełamanie stało się faktem. Hurkacz objął prowadzenie 4:3. W kolejnym gemie Polak znów poszedł na całość. Świetnie rozprowadzał rywala po korcie. Wydawało się, że ma otwartą drogę do wygrania seta i pojedynku. Nic z tego. Rywal odżył i triumfował w całej partii 6:4. W decydującej odsłonie walka była równie zacięta. Hurkacz prowadził 2:0, ale potem przeciwnik przejął inicjatywę. W dziesiątym gemie Polak serwował, aby przedłużyć szansę na sukces. Najpierw jednak popełnił dziwny błąd z forhendu, a na koniec zaliczył podwójny błąd serwisowy (4:6). Mimo porażki, w poniedziałek Hurkacz znajdzie się na 41. miejscu w rankingu ATP. To oczywiście jego najwyższe miejsce w karierze. W innym meczu kibice na głównym stadionie im. Manolo Santany oglądali znakomite widowisko wykonaniu Rogera Federera i Geala Monfilsa. Szwajcar obronił dwie piłki meczowe i wygrał 6:0, 4:6, 7:6(3). Dzięki temu mistrz z Bazylei ma już na koncie 1200 zwycięstw w karierze. Więcej wygrał tylko legendarny Jimmy COnnors. 3. runda turnieju w Madrycie: Alexander Zverev (Niemcy, 4.) – Hubert Hurkacz (Polska, 52.) 3:6, 6:4, 6:4 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.