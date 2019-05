Iga Świątek nie do zatrzymania w Paryżu To było huraganowe spotkanie. Pierwszy set trwał zaledwie 28 minut. Polka objęła w nim szybko prowadzenie 2:0, a dwa kolejne gemy wygrała także przy stanie 2:2. Od 4:2 gemy wygrywały już tylko serwujące, więc zdołała utrzymać przewagę przełamania. Chinka była bezradna wobec jej atomowych uderzeń zza końcowej linii. Iga zanotowała w tej partii 19 uderzeń wygrywających, przy ledwie trzech rywalki. Świetnie też funkcjonował jej drugi serwis, po którym wygrała 91 proc. wymian (przy 38 proc. po stronie Wang). W drugim secie dominacja Polki była jeszcze większa. Rywalka nie miała już absolutnie nic do powiedzenia. Rozluźniona Świątek tym razem zanotowała 14 winnerów, praktycznie nie popełniając błędów. Znakomicie też serwowała, w efekcie czego emocji na korcie numer 14 praktycznie nie było. To był tenisowy nokaut. Po 53 minutach panie mogły opuścić kort. Świątek jeszcze nigdy nie wygrała z tenisistką z drugiej dziesiątki kobiecego rankingu. Dzięki wygranej może być już pewna awansu w okolice 80. miejsca na świecie, co będzie jej nowym rekordem. Zagrałam dziś swój najlepszy tenis i sama jestem zdziwiona, że tak długo udało mi się utrzymać koncentrację – stwierdziła z szerokim uśmiechem Iga Świątek. Młoda Polka w ledwie 53 minuty odprawiła rozstawioną z 16. Chinkę Qiang Wang 6:3, 6:0 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. – Jestem tak podekscytowana, że nie mogę… – mówiła 104. zawodniczka rankingu WTA, która odniosła najważniejsze zwycięstwo w seniorskiej karierze. Świątek sprawiła sobie najlepszy możliwy prezent na 18. urodziny, które obchodzi w piątek. O zabawie jednak nie myśli. – Pojutrze kolejny mecz, więc na pewno świętowanie będzie delikatne. Sama nie wiem, co się wydarzy – opowiadała, wyraźnie szczęśliwa. Po pierwszym meczu w Paryżu, również wygranym 6:3, 6:0 (z Seleną Janicijevic) Świątek mówiła, że mocno odczuwała stres, a nerwy były większe niż się spodziewała. W czwartek z presją poradziła sobie już dużo lepiej. – Denerwowałam się przed meczem, ale to było konstruktywne. Sprawiło, że lepiej się skoncentrowałam i nie byłam cała spięta – zdradziła. Kolejna przeszkoda w sobotę. Rywalką Polki będzie Portorykanka Monica Puig. 59. tenisistka rankingu to mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro. Iga Świątek jest siódmą Polką w historii, która osiągnęła III rundę paryskiego turnieju. Wcześniej dokonały tego Jadwiga Jędrzejowska, Iwona Kuczyńska, Katarzyna Nowak, Magdalena Grzybowska, Agnieszka Radwańska i Magda Linette. Szczęścia zabrakło w losowaniu. ai trochę też na korcie naszej drugiej tenisistce Magdzie Linette. Linette była drugą Polką, jaka w czwartek wyszła w singlu na korty w Paryżu. Na Linette czekało jednak jeszcze trudniejsze zadanie. Jej rywalką była trzecia rakieta świata, która w Paryżu broni tytułu. Dla 27-letniej Polki największym, jak dotąd, osiągnięciem w turnieju rangi wielkoszlemowej była trzecia runda w poprzednim sezonie w Australii oraz właśnie na Roland Garros przed dwoma laty. Aktualnie Linette zajmuje 86. miejsce na światowej liście. Obie tenisistki nigdy przedtem ze sobą nie grały. Kibice przecierali oczy ze zdumienia, kiedy obroniła trzy piłki meczowe i doprowadzała do wyrównania 1:1 w spotkaniu ze znaczniej wyżej notowaną Rumunką Simoną Halep w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Polka zaprezentowała się rewelacyjnie, ale różnicę zrobiło doświadczenie i siła spokoju Rumunki, która wygrała po ciężkiej batalii 6:4, 5:7, 6:3. Ale pochodząca z Poznania tenisistka zagrała bez najmniejszych kompleksów, jakby wynik Świątek dodał jej otuchy. Wystarczył rzut oka na statystyki pierwszego seta, które pokazywały, że Linette dotrzymywała rywalce kroku. Zdarzały się jednak momenty, w których Polka niedokładnie kończyła, wydawałoby się, najprostsze odbicia. Ale już w tzw. piłkach wygrywających Linette rywalkę przewyższała. Brakowało naprawdę niewiele. Największą ambicję Linette pokazała wtedy, gdy wydawało się, że wszystko już jest stracone. Halep miała piłkę meczową przy stanie 5:3 i dwie prowadząc 5:4, ale żadnej z nich nie potrafiła wykorzystać. Zamiast tego kibice przecierali oczy ze zdumienia, bo Linette się odrodziła. Wkrótce sama wygrała seta 7:5, goniąc wynik przez całą partię. Po drodze popisała się kilkoma znakomitymi skrótami, których nie powstydziłaby się sama Agnieszka Radwańska. I mecz zaczął się na nowo. Rumunce ewidentnie nie szło, momentami opierała się na rakiecie, dając do zrozumienia, że rywalizacja dużo ją kosztuje. Ale pomimo tych trudności, dzięki doświadczeniu, zachowała spokój. W trzeciej partii zareagowała jak zawodniczka z topu. Szybko zrobiło się 3:0 i 5:1. Tak łatwo w tym spotkaniu jeszcze punktów nie zdobywała. Tymczasem po drugiej stronie siatki, paradoksalnie, po wielkim powrocie i znakomitej postawie, nastąpił kryzys. Linette zgubiła rytm, pozwoliła uciec rywalce na zbyt daleką odległość. Polka rzuciła się resztkami sił w kolejną pogoń w tym meczu, odrobiła jeszcze dwa gemy, ale to było już wszystko. Halep nie wypuściła kolejnej szansy i skończyła mecz 6:4, 5:7, 6:3. W kolejnym spotkaniu Rumunka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Aleksandrą Krunic z Serbii a Lesią Curenko z Ukrainy.Mecz tych zawodniczek przy stanie 7:5, 5:7, 6:6 został przerwany z powodu deszczu. W czwartek nie zabrakło też polskich sukcesów w deblu. Rozstawione z numerem 13. Alicja Rosolska i Chinka Zhaoxuan Yang pokonały Rosjankę Jewgienię Rodinę i Słowenkę Polonę Hercog 6:2, 6:2 i awansowały do drugiej rundy debla . W kolejnej rundzie rywalkami polsko-chińskiego duetu będą grające dzięki tzw. dzikiej karcie reprezentantki gospodarzy Fiona Ferro i Diane Parry. 33-letnia Rosolska po raz 13. startuje na kortach im. Rolanda Garrosa w grze podwójnej. Do tej pory najlepszym jej osiągnięciem była trzecia runda, do której dotarła w 2013 i 2017 roku. W bieżącej edycji startuje również w mikście; w już środę awansowała do drugiej rundy. Również Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do trzeciej rundy (1/8 finału) debla. Rozstawiona z numerem pierwszym para polsko-brazylijska wygrała z Holendrem Wesley Koolhofem i i Nowozelandczykiem Marcusem Daniellem 4:6, 6:2, 6:4. Kolejnych rywali Kubota i Melo wyłoni mecz Holendra Matwe Middelkoopa i Niemca Tima Puetza z Francuzami Jeremym Chardym i Fabrice’em Martinem. Polak i Brazylijczyk nie wygrali w tym sezonie jeszcze żadnego turnieju, ale i tak przed paryską imprezą byli wymieniani w ścisłym gronie kandydatów do zwycięstwa. 37-letni lubinianin ma w dorobku dwa deblowe tytuły wielkoszlemowe, ale jeszcze nigdy nie triumfował na kortach im. Rolanda Garrosa. Najlepiej poszło mu trzy lata temu, kiedy w parze z Austriakiem Alexandrem Peyą zatrzymali się na półfinale. Z młodszym o dwa lata od siebie Melo w 2017 roku odpadli w drugiej rundzie, a przed rokiem – w 1/8 finału. Brazylijczyk z kolei, razem z Chorwatem Ivanem Dodigiem, zwyciężył w stolicy Francji w edycji 2015. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

