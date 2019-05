Instagram testuje swoje pomysły w Kanadzie Platforma mediów społecznościowych Instagram zapowiada zmianę w swoim oprogramowaniu i wybrała Kanadę do testowania tego eksperymentu. Firma poinformowała, że ​​planuje ukryć liczbę polubień na zdjęciach i filmach. Tylko osoba, która opublikowała post, będzie wiedziała, ilu osób to polubiło – Facebook, gigant technologiczny, który jest właścicielem Instagramu, mówi, że ma to skłonić ludzi do skupienia się na zawartości, a nie tylko na jej popularności. Facebook twierdzi, że Kanadyjczycy są bardzo towarzyscy i technicznie doświadczeni, zauważając, że ponad 24 miliony osób korzysta miesięcznie z Facebooka. To nie pierwszy raz, gdy Facebook – który jest również właścicielem WhatsApp i Instagram – testuje swoje produkty w Kanadzie. Poprzednio wraz z Kolumbią i Tajlandią, Kanadyjczycy otrzymali wczesny dostęp do serwisu randkowego – Facebook Dating. Facebook nie jest jedyną firmą, która widzi Kanadę jako miejsce, w którym można sprawdzić nowe produkty i innowacje przed wprowadzeniem ich na szersze rynki. Globalni deweloperzy często wykorzystują ten kraj jako poligon doświadczalny dla nowych aplikacji. „Dane, które tam uzyskasz, są wiarygodne i porównywalne z innymi głównymi rynkami – USA, Wielką Brytanią, Danią itd. – a kraj jest również dobrej wielkości”, powiedział dyrektor ds. Gier w firmie Mashable w 2013 r.

Robert Levy, prezes BrandSpark, firmy badawczej z siedzibą w Toronto, twierdzi, że Kanada jest „bardzo, bardzo wyrafinowanym środowiskiem marketingowym”. Co zatem sprawia, że ​​kraj jest atrakcyjny dla firm, które chcą udoskonalić produkty i usługi przed wprowadzeniem ich na szerszy rynek? Powodem jest różnorodność Kanady. „W Kanadzie mamy naprawdę bardzo zróżnicowaną populację używającą ponad 200 języków”, mówi Danny Heuman, główny specjalista ds. Analiz w firmie Environics Analytics zajmującej się badaniami rynku. Jest to nie tylko czynnik imigracyjny – Kanada ma najwyższy odsetek osób urodzonych za granicą z całego G7 – ale także całe spektrum dochodów, z regionów miejskich i podmiejskich, a zatem szeroki zakres segmentów konsumenckich i nisz demograficznych, w których można testować i uczyć się. Michael Moskowitz, prezes Panasonic Canada, też uważa Kanadę za miejsce, w którym firmy globalne mogą testować nowe produkty lub udoskonalać istniejące, ale mówi, że nie wszystkie firmy dostrzegły potencjał Kanady, ponieważ niektórzy postrzegają ten kraj jako mały rynek wtórny, z zaledwie około jedną dziesiątą populacji jego bogatego południowego sąsiada, czyli USA. Kanada to znakomite pole testowe dla nowych technologii lub pomysłów „z dość niskim ryzykiem”, które, jeśli się powiodą, mogą zostać wprowadzone w USA i poza nimi, mówi Moskowitz.



„To jak w USA, ale nie USA”. Większość Kanadyjczyków mieszka w promieniu 160 mil od granicy z USA. Kanadyjczycy będą mieli podobne upodobania do Amerykanów, jeśli chodzi o takie rzeczy jak media, popkultura i żywność. Ma podobną infrastrukturę technologiczną i większość mieszkańców posiada smartfony. „Jeśli chodzi o naszą bliskość do Stanów Zjednoczonych, podobieństwa, Kanada staje się naturalnym punktem startowym dla organizacji, które chcą wkroczyć na rynek północnoamerykański” – mówi Moskowitz.



„Widzę, że Kanada jest bardziej odzwierciedleniem świata niż na przykład USA” – mówi Heuman.„Kanada wydaje się logicznym miejscem, ponieważ jesteśmy jak USA, ale jesteśmy też jak Australia, jesteśmy jak Wielka Brytania, trochę jak Niemcy, trochę jak Szwecja i Norwegia i inne kraje tego typu. ” Wiele globalnych firm ma kanadyjskie placówki w dużych miastach, takich jak Toronto, Montreal i Vancouver. Ale Kanada ma także rozległe tereny wiejskie z bogactwem różnorodności geograficznej.

Moskowitz mówi o przydatności Kanady dla ogromnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy, gdzie innowacyjne produkty mogą być testowane w ekstremalnych warunkach pogodowych. Firmy takie jak Toyota, Hyundai i GM mają wszystkie pojazdy przetestowane w Kanadzie. Yellowknife, w kanadyjskich Terytoriach Północno-Zachodnich, pracuje nad uznaniem go przez globalne firmy lotnicze jako region testowania w niskich temperaturach. Na podst. BBC News

