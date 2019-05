Jak głosowało Toronto? Oto wyniki: Z protokołu komisji obwodowej 71 Siedziba: Toronto, Konsulat Generalny RP 2603 Lake Shore Boulevard West Toronto, ON, M8V 1G5, Toronto, Kanada Okręg wyborczy Nr 4 [Warszawa] Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) – 2148 Lista 1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY – 317 Lista 2 KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA – 88 Lista 3 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI – 336 Lista 4 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1366 Lista 5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS – 14 Lista 6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 – 24 Lista 7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI – 3 na podst. info Konsulatu RP w Toronto Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

