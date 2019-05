Jak powstawał film Tomasza Siekielskiego. Zakulisowe ciekawostki o “Tylko nie mów nikomu” Na YouTube pękło już 11 mln odsłon, a o głośnym dokumencie braci Sekielskich piszą na całym świecie. Innymi słowy film widział zapewne już prawie każdy zainteresowany (w Polsce) i dlatego postanowiliśmy zapytać twórców dokumentu o to, czego nie widać. – Pierwszy szkielet filmu trwał między osiem a dziewięć godzin – mówi w rozmowie z naTemat Marek Sekielski, jeden z twórców filmu. Efekt końcowy widział prawie każdy i jest dość piorunujący. Jednak żeby stworzyć dwie godziny takiego dokumentu, zaangażowane w produkcję osoby musiały poświęć znacznie więcej czasu. WIĘCEJ O filmie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

