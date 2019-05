Jak wymyśliłem „Solidarność” Niepublikowana rozmowa z Karolem Modzelewskim (…) MICHAŁ MATLAK: Wrócił pan do działalności opozycyjnej w okresie, kiedy tworzyła się „Solidarność”. To pan zaproponował nazwę dla Związku.

KAROL MODZELEWSKI: Skąd nazwa „Solidarność"? Z Centralnej Rady Związków Zawodowych występowały stare związki i wszystkie się nazywały niezależnymi, samorządnymi. Trzeba było dać nazwę, która nas odróżni. Istniał już symbol graficzny strajku solidarnościowego, na cukrowni w Gdańsku widziałem nazwę Międzyzakładowy Komitet Strajkowy „Solidarność", biuletyn strajkowy miał tytuł „Solidarność". Zawsze myślałem w kategoriach „atomizacja albo solidarność", więc zaproponowałem tę nazwę i to zostało bardzo gorąco przyjęte przez 150, 200 osób, które zjechały do klubu Ster.

