Jedziesz do Kanady – jakie powinineś kupić ubezpieczenie? Podróżowanie jest wspaniałą sprawą – to nie ulega żadnym wątpliwościom. Należy jednak zadbać o to, aby z każdego wyjazdu przywieźć miłe wspomnienia, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy zadba się o kwestie związane z bezpieczeństwem. W przypadku kierunków słynących z bardzo drogiej opieki medycznej, takich jak np. Stany Zjednoczone, Australia czy Kanada, warto rozejrzeć się za polisą z nielimitowanymi kosztami leczenia. Przy tej okazji wypada przypomnieć, iż osoby cierpiące z powodu choroby przewlekłej powinny nabyć stosowne rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, gdyż w razie komplikacji wynikających z tejże choroby dostaną niskie odszkodowanie bądź nie otrzymają go wcale.

