Już JUTRO Łukasz Krasoń spotka się z Polonią w Mississaudze – przyjdź na spotkanie

Małgorzata P. Bonikowska: Jak to się stało, że zostałeś mówcą motywacyjnym?

Łukasz Krasoń: W roku 2012 uczestniczyłem po raz pierwszy w wydarzeniu rozwoju osobistego. Siedząc na widowni wśród blisko dwóch tysięcy ludzi z całego świata poczułem jak kompletnie obcy mi człowiek mówiący ze sceny pobudza mojego ducha do działania. Przeszło przeze mnie emocjonalne tornado. Kiedy emocje opadły wszystko zaczęło mi się układać w całość. Od dawna byłem przekonany, że moje życie jest po coś, w tamtym jednak momencie to “coś” byłem w stanie wreszcie nazwać. Urodziłem się, aby przemawiać do ludzi. Doświadczyłem tak wiele, aby lepiej trafiać do ludzi i im pomagać.

M.P.B.: Co z Twoich własnych doświadczeń jest najważniejszym przekazem dla ludzi, do których mówisz na spotkaniach?

Ł.K.: Myślę, że każdy kto mnie słucha zabiera ze sobą coś innego. Tak naprawdę ja jestem tylko naczyniem, z którego każdy bierze sobie to co mu najbardziej odpowiada. Nie ma dwóch identycznych osób o takim samym bagażu doświadczeń, dlatego też moje słowa u każdego zarezonują inaczej. Wszystko, o czym opowiadam podczas moich przemówień, opiera się na moim życiu. Wszystkie historie są w jakiś sposób dla mnie szczególne i przyniosły mi wiele lekcji. Moją intencją gdy opowiadam je jest dodanie ludziom odwagi, siły i wiary na ich drodze życia.

M.P.B.: Czy mówca motywacyjny to człowiek, który rozwiązał swoje problemy, któremu nie zdarzają się załamania czy zwątpienia?

Ł.K.: Moim zdaniem mówca motywacyjny to człowiek, który doświadczył pewnych sytuacji lub emocji, następnie odkrył mechanizmy ich powstania, znalazł na nie sposób i w formie przyjemnej dla ucha potrafi o tym opowiedzieć innym. Czy mówca to człowiek bez wad i niedoświadczający gorszych chwil i upadków? Oczywiście, że nie. Gdyby nie trudne czy wyboiste kawałki drogi w życiu mówcy to byłby on tylko teoretykiem, któremu ciężko będzie się zidentyfikować ze swoimi słuchaczami. Ja popełniam wciąż błędy i miewam gorsze dni. W sumie byłbym dziwny jeśli poruszając się od 7. roku życia na wózku byłbym zawsze radosny i uśmiechnięty 🙂

M.P.B.: Wiem, że Twój wyjazd do USA i Kanady to “wymarzona podróż życia” – dlaczego?