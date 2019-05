Już niedługo w Kanadzie EKG poprzez zegarki Apple WatchWtedy Najnowszy model zegarka Apple Watch umożliwi dokonywanie badań EKG na rynku kanadyjskim na przełomie czerwca i lipca. Wtedy ma dojść do upublicznienia oficjalnej wersji systemu iOS 12.4 oraz watchOS 5.3. I wtedy w Kanadzie użytkownicy tych telefonów będą mogli wykonywać przy ich pomocy badanie EKG! Health Canada – kanadyjskie ministerstwo zdrowia – wydało zgodę firmie Apple na udostępnienie funkcji pomiaru EKG użytkownikom zegarka Apple Watch 4 generacji w tym kraju. Już obecnie EKG przy pomocy zegarka Apple można dokonywać w Stanach Zjednoczonych, w Polsce oraz innych krajach Europy. Teraz czas na Kanadę. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

