Kanada chce natychmiastowych konsultacji Grupy z Limy ws. Wenezueli Wcześniej Juan Guaido, tymczasowy prezydent i lider opozycji, wyszedł na ulice Caracas wraz z wojskowymi. Media informowały, że podczas wiecu Guaido słychać było strzały. Guaido oświadczył, że rozpoczęła się “końcowa faza” jego planu odsunięcia od władzy prezydenta Nicolasa Maduro, i wezwał armię do poparcia go, aby zakończyć “uzurpację” Maduro. Za prawowitego reprezentanta Wenezueli Guaido uznaje około 50 państw, w tym USA i większość członków UE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

