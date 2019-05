Kanadyjscy hokeiści pokonani przez Finów w finale MŚ Finowie pokonali w Bratysławie Kanadyjczyków 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) w finale mistrzostw świata w hokeju na lodzie. Suomi wywalczyli tytuł po raz trzeci w historii. W meczu o brązowy medal ekipa Rosja wygrała po karnych z Czechami 3:2. Niemal anonimowa drużyna Finlandii turniej zaczęła od zwycięstwa z… Kanadą 3:1. Fazę grupową ostatecznie Finowie zakończyli na drugim miejscu. W ćwierćfinale po dogrywce pokonali odwiecznych rywali, broniących tytułu Szwedów 5:4, a w półfinale wygrali 1:0 z Rosjanami, uważanymi za największych faworytów. Finał lepiej zaczęli Kanadyjczycy, którym prowadzenie w 11. minucie dał Shea Theodore. Finów do walki poderwał Marko Anttila. 33-letni kapitan drużyny, który w 2004 roku został wybrany z 260. numerem w drafcie przez Chicago Blackhawks, ale nigdy w NHL nie zagrał, wyrównał w 23. minucie, a w 43. znów cieszył się z gola. Od tego momentu Kanadyjczycy mieli wręcz miażdżącą przewagę, w trzeciej tercji oddali aż 21 strzałów. Rywale zaledwie trzy, ale przełożyło się to na dwie bramki. W 56. minucie podwyższył bowiem Harri Pesonen. “Klonowe Liście” przez ponad trzy minuty grały z wycofanym bramkarzem. Na fińską bramkę hokeiści zza oceanu próbowali zarówno uderzać technicznie z bliższej odległości, jak i posyłać potężne bomby z okolic niebieskiej linii. Stojący między słupkami Kevin Lankinen okazał się jednak przeszkodą nie do pokonania. To trzeci w historii triumf Finów w MŚ. Na koncie mają też osiem srebrnych i trzy brązowe krążki. W imprezie tej rangi poprzednio triumfowali w 2011 roku, kiedy gospodarzem turnieju także była Słowacja, a ich trenerem również Jukka Jalonen. Przedstawiciele mediów najbardziej wartościowym zawodnikiem wybrali Kanadyjczyka Marka Stone’a, a dyrektoriat imprezy wyróżnił rosyjskiego bramkarza Andrija Wasilewskiego, jego rodaka napastnika Nikitę Kuczerowa oraz czeskiego obrońcę Filipa Hronka. Zwycięstwo Finlandii w finale mistrzostw świata z faworyzowaną Kanadą 3:1 nazwane zostało w Skandynawii “nieprawdopodobną bajka o fińskim Kopciuszku”, “hokejowym hard rockiem” i powrotem romantyzmu do cynicznego i przewidywalnego sportu zawodowego. “Fińskie lwy zamiast zostać zjedzone nie przestraszyły się i same pożarły wszystkich”, “Finowie pokazali prawdziwe lwie serca”, “Widzieliśmy w akcji żelazny kolektyw kontra wszystkie gwiazdy światowego hokeja” – tak brzmiały nagłówki internetowych wydań skandynawskich gazet zaraz po meczu. Kanał finskiej telewizji YLE napisał: “byliśmy świadkami powrotu sportowego romantyzmu, kiedy drużyna, w której grało zaledwie dwóch hokeistów z NHL i aż 18 debiutantów pokonała całą plejadę najlepszych na świecie hokeistów z kilku krajów, które były faworytami do złotego medalu”. “Pojechali na Słowację jako najsłabsza drużyna i z góry zostali skazani na pożarcie. Teraz są najlepsi na świecie. Więc czapki z głów, bo nasza przegrana z nimi w ćwierćfinale w czwartek otrzymała teraz inny wymiar. Pokonali nas prawdziwi mistrzowie” – skomentował dziennik “Aftonbladet”, który przed MŚ zastanawiał się, czy Finowie zdobędę chociaż jedną bramkę. “Expressen” zmienił określenie sąsiedniego kraju pisząc nie jak zwykle o młodszym rodzeństwie tylko: “dziękujemy ci starszy bracie i podziwiamy cię za ten cud. Pokazaliście, że jednak wszystko jest możliwe. To był hokejowy hard rock, tak jak piosenka fińskiej grupy Lordis “Hard Rock Hallelujah”, która sensacyjnie wygrała konkurs Eurowizji 2006” – zaznaczono. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Belz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.