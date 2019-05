Kanadyjski rząd wesprze farmerów poszkodowanych przez wojnę handlową z Chinami Rząd w Ottawie zapowiedział zwiększenie wsparcia finansowego dla farmerów poszkodowanych w wojnie handlowej, jaką Chiny wytoczyły Kanadzie. Dyplomaci ostrzegają, że Pekin wybierze nowe cele wśród kanadyjskich firm. Farmerom podwyższono limity pożyczek, by mogli zachować płynność finansową. Szefowa resortu rolnictwa Marie-Claude Bibeau i minister ds. dywersyfikacji handlu zagranicznego Jim Carr powiedzieli w środę, że dla indywidualnych producentów rolnych limit pożyczek w ramach programu Advance Payments Program zostanie podwyższony z 400 tys. dolarów kanadyjskich (CAD) do miliona rocznie. Carr poinformował też, że na początku czerwca kanadyjska misja handlowa uda się do Japonii, Korei Południowej i innych krajów, by rozmawiać na temat eksportu żywności z Kanady. Wojna handlowa z Ottawą to forma retorsji ze strony Pekinu po aresztowaniu w grudniu 2018 roku na wniosek USA wiceprezes i dyrektor finansowej chińskiego koncernu Huawei Meng Wanzhou. Postępowanie ekstradycyjne Meng trwa, a Kanada stała się zakładnikiem próby sił między USA a Chinami. Po aresztowaniu Meng chińskie władze zagroziły Kanadzie “poważnymi konsekwencjami”, wkrótce potem aresztowano dwóch Kanadyjczyków podejrzanych o “działalność zagrażającą bezpieczeństwu narodowemu”. Innych dwóch Kanadyjczyków skazano na karę śmierci za przestępstwa związane z narkotykami. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że oprócz rzepaku Chiny zaczęły blokować import zielonego groszku, soi i wieprzowiny z Kanady. W 2018 roku chiński import zielonego groszku z Kanady był wart 718 mln CAD, soi – 1,7 mld CAD, a wieprzowiny – 514 mln CAD. Według agencji Reutera rząd Chin wysyła sygnały do chińskich importerów, że “jeśli kupują w Kanadzie, to (władze) będą im uprzykrzać życie”. W poniedziałek były ambasador Kanady w Chinach Guy Saint-Jacques powiedział w telewizji CBC, powołując się na źródła w Chinach, że rząd w Pekinie “zwrócił się do władz prowincji o sporządzenie listy wszystkich bieżących transakcji z kanadyjskimi firmami”. Według Saint-Jacquesa jest to szukanie “potencjalnych celów w przyszłych działaniach przeciwko Kanadzie”. Zdaniem byłego ambasadora rząd Kanady powinien obecnie podjąć bardziej zdecydowane kroki, np. interweniować w Światowej Organizacji Handlu, zerwać rozmowy z Chinami w sprawie umowy o wolnym handlu, dywersyfikować handel zagraniczny i wydalić z Kanady chińskich sportowców. Tymczasem, jak podały w środę agencje, amerykański minister finansów Steven Mnuchin powiedział podczas wizyty w Pekinie, że USA i Chiny przeprowadziły “produktywne” rozmowy handlowe, które będą kontynuowane w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

