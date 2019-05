Karta Polaka rozszerzona na cały świat – już blisko Karta Polaka będzie już wkrótce dostęna dla Polaków nie tylko na Wschodzie, lecz na całym świecie. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Dotychczas przyznawana była osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. 14 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o Karcie Polaka rozszerzając działania Karty na wszystkie kraje świata. Za nowelą głosowało 410 posłów, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Senat 9 maja zaproponował trzy poprawki o charakterze redakcyjno-precyzującym do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka. Ustawa rozszerza działanie Karty na wszystkie kraje świata. Nowelizacja rozszerza sprawczość Karty Polaka na wszystkie kraje świata. Żaden z senatorów w głosowaniu nie był przeciwny.

W czasie debaty w Senacie szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że nowelizacja ta “jest powrotem do pierwotnej wersji ustawy o Karcie Polaka”

W czasie debaty w Senacie szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że nowelizacja ta "jest powrotem do pierwotnej wersji ustawy o Karcie Polaka". Jak mówił, podczas prac nad tym projektem w 2016 r. zakładano, że Karta będzie obowiązywała na całym świecie jednak – wskutek zastrzeżeń zgłoszonych wówczas przez resort finansów – jej zakres został zawężony do terenów b. ZSRR. Senator Jan Żaryn (PiS) pytał, czy rząd jest przygotowany na sytuację, w której okazałoby się, że w wyniku rozszerzenia Karty Polaka polskie służby dyplomatyczne nie są w stanie obsłużyć wszystkich napływających wniosków o jej wydanie. "Kiedy ustawa już będzie działała, będziemy widzieli czy jest potrzeba zwiększenia liczby stanowisk konsularnych; jestem przekonany, że w razie potrzeby MSZ uwzględni tę potrzebę w budżecie na rok 2020" – odparł Dworczyk. Sprawozdawca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha (PiS) mówił, że nowela nie pociągnie za sobą żadnych "skutków finansowych". Podkreślił, że wprowadzane zmiany wychodzą na przeciw oczekiwaniom Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju; jak dodał szacuje się, że jest to około 20 mln osób. Józef Zając (PSL) pytał, czy Karta Polaka upoważnia do głosowania w wyborach odbywających się w Polsce. Warzocha odparł, że dokument ten nie daje takiej możliwości. "Karta Polaka jest deklaracją przynależności do narodu polskiego; nie wiąże się z tym nabywanie praw obywatelskich" – oświadczył. Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością – w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego; wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego. W wyniku nowelizacji ustawy z 2016 r. posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji – m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny.

