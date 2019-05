Klopoty z eTa i dłuższy pobyt

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Pytanie: Mam problem i proszę o pomoc – potrzebuję zadzwonić do Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie, ponieważ lecę do Kanady za 5 dni, a jeszcze nie otrzymałem eTA. Złożyłem podanie o eTA wraz z moją żoną i synem – oni dostali w przeciągu 24 godzin, a ja nie. W biurze podróży przy kupowaniu biletów poinformowano nas, że decyzja o eTA przychodzi niemal automatycznie, więc bez obaw kupiłem bilety. Czy jest tam numer telefonu, aby się dowiedzieć w czym jest problem? Czy może powinieniem tam pojechać osobiście?

Odpowiedź: Do Ambasady Kanadyjskiej ani nie można w sprawie eTA zadzwonić, ani nic się nie załatwi pojawiając się tam osobiście. Niestety, ale ambasada nie jest otwarta jak sklep czy biuro – nie można tam po prostu wejść. Również telefonowanie nie pomoże. Warto sobie zdawać sprawę, że wprawdzie większość decyzji podejmowanych jest niemal automatycznie (i to na dodatek w pełni tego słowa znaczeniu, bowiem większość decyzji przyznania eTA podejmuje… komputer, a nie człowiek). W takich przypadkach otrzymuje się eTA w ciągu nawet kilku czy kilkunastu minut. Natomiast jeżeli z jakiegokolwiek powodu komputer nie może szablonowo podjąć decyzji pozytywnej, wtedy sprawdzenie takiego podania może zająć więcej czasu (np. 24-48 godzin) lub sprawdzane jest bardziej szczegółowo (kilka-kilkanaście dni). Dlatego też nie polecam słuchania porad biur podróży odnośnie do spraw, które nie leżą w gestii takich biur. A w szczególności nie polecam kupowania biletów lotniczych zanim eTA będzie się mieć w przysłowiowej kieszeni.

Pytanie: Zamierzam przyjechać do Kanady z wizytą w lecie. Rozumiem, że muszę mieć eTa. Czy otrzymanie eTA jest równoznaczne z gwarancją, że zostanę wpuszczony do Kanady?

Odpowiedź: Otrzymanie eTA nie ma nic wspólnego z wpuszczeniem do Kanady. eTA, czyli elektroniczny dokument podróży, upoważnia posiadacza tylko i wyłącznie do wejścia do samolotu lecącego do Kanady. Sytuacja jest podobna jak było wiele lat temu gdy potrzebne były wizy do Kanady, oraz podobnie jak po zniesieniu wiz, gdy tylko paszport biometryczny był potrzebny do… przyjazdu do Kanady? Nie, tylko do wejścia do samolotu. Natomiast po wylądowaniu w Kanadzie każdy przyjezdny – każdy przyjezdny obcokrajowiec – niezależnie od tego czy posiada eTA, wizę czy nic, poddawany jest inspekcji, gdzie urzędnik zadecyduje czy wpuścić do Kanady (i jeśli tak, to na ile), czy nie wpuścić. Nic się pod tym względem nie zmieniło – jedni przechodzą bardzo szybką i sprawną inspekcję, inni… nie tak lekką.

Pytanie: Jestem w Kanadzie z wizytą i otrzymałam pieczątkę upoważniającą mnie do pobytu tutaj przez 6 miesięcy. Mam również wizę do USA – czy mogę więc pojechać do USA na 1 dzień i przy powrocie do Kanady zostanie mi przedłużona wiza i dostanę następną pieczątkę na kolejne 6 miesięcy? Slyszę różne opinie – jedni mówią, że nie ma problemu, a inni straszą, że mogę zostać niewpuszczona z powrotem do Kanady.

Odpowiedź: Tymczasowy status turysty w Kanadzie, potocznie nazywany „wizą turystyczną w Kanadzie”, nie może być przedłużony na granicy. O przedłużenie statusu turystycznego starać się trzeba wysyłając dobrze uzasadnione podanie do Alberty (są dwie opcje – albo można to zrobić elektronicznie, albo wysłać pocztą lub przesyłką kurierską). Założmy, że przy wjeździe do Kanady podróżny otrzymał pieczątkę upoważniającą do 6-miesięcznego pobytu. Po kilku miesiącach odwiedzający Kanadę jedzie z rodziną do USA i wraca tego samego dnia (lub nie tego samego), ale ciągle w czasie oryginalnych 6 miesięcy. Przy wjeździe znowu przejdzie inspekcję. Jeśli przejdzie ją pomyślnie – zostanie wpuszczony (najpewniej bez pieczątki) i będzie mógł w Kanadzie zostać do oryginalnej daty – czyli 6 miesięcy od oryginalnego przylotu (nie od wjazdu z USA). Jeśli będzie chciał ten pobyt przedłużyć – może złożyc podanie o przedłużenie z wewnątrz Kanady, zgodnie z tym, co wyjaśniłam powyżej. Natomiast jeśli turysta pojedzie na Kubę (czy gdziekolwiek indziej poza Kanadę i nie do USA) i wróci do Kanady – wtedy niezależnie od tego czy od oryginalnego przylotu do Kanady minęło 6 miesięcy czy nie – otrzyma nową pieczątkę, która da mu nowy okres, gdy może w Kanadzie przebywać. Oczywiście samo stawienie się w Kanadzie przed urzędnikiem na granicy nie daje gwarancji, że na pewno zostanie się wpuszczonym. Ta decyzja zawsze podejmowana jest podczas inspekcji – tak jak opisałam to w odpowiedzi na poprzednie pytanie powyżej.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

