Kogo nie ma w rejestrze pedofilów? Gwałciciel dziecka do końca życia nie będzie mógł spać spokojnie. Jego czyn się nie przedawni – informuje “Rzeczpospolita”. W więzieniach w całym kraju kary za pedofilię odbywa dziś ponad 800 osób. Nie wszystkie ich nazwiska znajdziemy jednak w ogólnodostępnym rejestrze pedofilów, który działa za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Kogo brakuje? Skazanych za molestowanie seksualne małoletnich poniżej 15. roku życia. To, jak potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości, jest zabieg celowy. Zbigniew Ziobro pytany o niedoskonałości rejestru odpowiada wymijająco o trudach, jakie towarzyszyły jego powstaniu. Próżno więc szukać w nim np. niektórych głośnych ostatnio nazwisk księży, które padają w filmie braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, zapewnia, że nazwiska te są dostępne w części niejawnej. Jedno jest pewne: rejestr czekają zmiany. W systemie pojawi się informacja, jaki zawód wykonuje skazany (oraz jaki ma wyuczony). To tylko jedna ze zmian, jakie wprowadzić chce rząd w odpowiedzi na burzliwą debatę, którą wywołał film braci Siekielskich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

