Koniec obecnego formatu Beer Store? Rząd Ontario oficjalnie przedstawił ustawę, mającą anulować 10-letnią umowę prowincji z The Beer Store. „Podczas ostatnich wyborów obiecaliśmy dać ludziom więcej miejsc pracy i większą wygodę konsumentom w Ontario” – powiedział minister finansów Vic Fedeli, który przedstawił projekt ustawy. „Obecna dystrybucja piwa w prowincji należy do trzech globalnych gigantów, którzy otrzymali lukratywną umowę od poprzedniego rządu i którzy są bardziej zainteresowani ochroną zysków niż zapewnieniem wygody i wyboru przeciętnym ludziom. To monopol, który jest zły dla konsumentów i przedsiębiorstw i głęboko niesprawiedliwy dla mieszkańców Ontario ”. „Nie pozwolimy, aby podatnicy Ontario byli zakładnikami trzech międzynarodowych właścicieli Beer Store”. Ustawa nosi nazwę Bringing Choice and Fairness to the People Act. The Beer Store zamierza ją zakwestionować na drodze sądowej. W oświadczeniu prezes Beer Store Ted Moroz powiedział: „The Beer Store, w dobrej wierze, w oparciu o wynegocjowaną z prowincją Ontario 10-letnią umowę, zainwestował ponad 100 milionów dolarów w modernizację swoich sklepów i podniesienie jakości usług dla konsumentów. „Wysłaliśmy dziś list do rządu i będziemy walczyć z tą ustawą na drodze sądowej. Zobowiązujemy się do ochrony 7000 mieszkańców Ontario, którzy pracują w The Beer Store, i polegają na tej pracy, aby utrzymywać swoje rodziny” Fedeli nie wspomniał, ile to może kosztować rząd, ale szacuje się, że anulowanie umowy może kosztować Ontario blisko 1 mld USD. Celem prowincji jest doprowadzenie ustawodawstwa do ostatecznego głosowania przed zakończeniem obecnej sesji legislatury. Przerwa wakacyjna rozpoczyna się 7 czerwca. Związek reprezentujący pracowników The Beer Store powiedział, że ustawa spowoduje utratę „7000 miejsc pracy i miliardów dolarów podatników”. „Doug Ford obiecał, że nikt nie straci pracy w wyniku jego polityki” – powiedział prezes Unii John Nock. „A teraz tworzy chaos i likwiduje dobre miejsca pracy. Będziemy walczyć z tym rządem i tym premierem, aby utrzymać nasze miejsca pracy i uratować miliardy podatników, które Ford jest gotów zapłacić za umieszczenie piwa w sklepach w rogu ”. Przywódca Partii Liberalnej John Fraser skrytykował ustawę, nazywając ją „brakiem odpowiedzialności fiskalnej, ponieważ rząd zamierza skończyć z wydawaniem pieniędzy na zmianę tej umowy, która mogłaby być lepiej wykorzystana w służbie zdrowia i szkołach”. „Ten rząd ma obsesję na punkcie alkoholu, widzieliśmy to w budżecie. Nie sądzę, aby było to zgodne z najważniejszymi priorytetami mieszkańców Ontario – opieką zdrowotną i edukacją – powiedział Fraser. NDP MPP Sandy Shaw powiedział, że nie ma gwarancji, że mieszkańcy Ontario nie będą musieli płacić „setek milionów dolarów”, aby zakończyć umowę z The Beer Store. Dodała, że ​​wyśle ​​to niewłaściwy komunikat do firm: „Rząd zrywa kontrakty w jednej chwili”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

