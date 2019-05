Koniec z nieuczciwymi konsultantami imigracyjnymi?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

W piątek 24 maja 2019 roku odbyla się konferencja prasowa ministra imigracji Kanady Ahmeda Hussena. Uczestniczyłam w niej z ramienia “Gazety” i wraz z przedstawicielami innych lokalnych mediów miałam okazję zadać pytania ministrowi.

Konferencja prasowa dotyczyła pomocy potencjalnym imigrantom i nowoprzybyłym do Kanady. Rząd przeznaczył prawie 52 miliony dolarów przez następne 5 lat na to, aby ulepszyć i poprawić zawód konsultanta imigracyjnego, jednocześnie sprawiając, że zawód ten będzie regulowany według podobnych reguł, jakie mają, np. adwokaci czy lekarze. Obecnie tylko konsultant, który jest członkiem ICCRC (Immigration Consultants Regulatory Council) może udzielać płatnych porad oraz prowadzić sprawy imigracyjne. ICCRC przerodzi się w College of Immigration and Citizenship Consultants, który to College będzie miał o wiele więcej możliwości (również finansowych), aby nie tylko przyjmować w swoje szeregi osoby, które są wykształcone i posiadają wiedzę na temat prawa imigracyjnego, ale również będą w stanie zająć się karaniem nie tylko swoich członków, którzy nie zajęli się swoimi klientami tak, jak powinni, ale także będzie mieć w końcu możliwości karania tych osób, które bez licencji zajmują się pomocą w sprawach imigracyjnych.

College otrzyma możliwości egzekwowania od swoich członków, czyli konsultantów imigracyjnych, zachowania zgodnego z kodeksem etycznym, będzie też mieć fundusz kompensacyjny dla osób oszukanych przez konsultantów oraz tych, którzy za takich się podają. Przy czym bardzo ważne jest pamiętać, że jeżeli ktoś zamierza zatrudnić reprezentanta do prowadzenia spraw imigracyjnych – to takie sprawy może tylko prowadzić (i brać za to opłaty) konsultant imigracyjny, który jest członkiem ICCRC (obecnie), a wkrótce członkiem College of Immigration and Citizenship Consultants.

Radzę bardzo skrupulatnie sprawdzać, czy osoba w, na przykład, biurze turystycznym, ma prawo pomocy w załatwieniu eTA. Sprawdzać, czy osoba, która mówi, że współpracuje z jakąś firmą, ma prawo do wykonywania zawodu konsultanta imigracyjnego. Oraz najważniejsze – jeżeli ktoś z Państwa otrzymuje ofertę „nie do odrzucenia” odnośnie Kanady, odnośnie pracy w Kanadzie, odnośnie imigracji do Kanady – lepiej jest zasięgnąć jeszcze jednej porady (może tym razem od osby, która naprawdę ma wiedzę oraz prawo wykonywania zawodu. Na pewno znacie Państwo powiedzenie, że jeśli coś wydaje się za piękne, żeby było prawdziwe… to najprawdopodobniej tak właśnie jest. Lepiej jednak przekonać się o tym wcześniej niż później. Wcześniej – zanim się wyda pieniądze, niż później – zanim i pieniądze przepadną, i szanse na Kanadę przepadną.

Z wyżej wymienionego budżetu prawie 52 milionów dolarów, 10 milionów zostanie przeznaczone dla Canada Border Services Agency (CBSA), która będzie dzięki temu mieć możliwość zajęcia się bardziej kompleksowymi sprawami śledztwa i przyprowadzenia do odpowiedzialności prawnej osób oraz zorganizowanych szajek (tzw. immigration fraud).

Te wszystkie wyżej wymienione środki mają na celu o wiele lepiej i szybciej skutkować dla ochrony społeczeństwa przed nieuczciwością.

Uważam, że jest to fantastyczna wiadomość i posunięcie rządu Kanady. Ale, jak wspomniałam, żeby wszystko się udało, żeby nie było więcej nieuczciwości i wręcz defraudacji – osoby zasięgające porad imigracyjnych oraz zatrudniające do pomocy w swoich sprawach imigracyjnych – powinny robić to tylko z takimi osobami, co do których mają przekonanie, że posiadają one licencję oraz wiedzę.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.