Krwawe zamieszki i wielki protest w Caracas Tysiące Wenezuelczyków demonstruje na ulicach Caracas przeciwko dotychczasowemu prezydentowi Nicolasowi Maduro. Po apelu lidera opozycji Juana Guaido, w stolicy trwają też regularne starcia z gwardią narodową. W środę około południa czasu lokalnego tłumy Wenezuelczyków odpowiedziały na wezwanie tymczasowego prezydenta Juana Guaido i stawiły się wyrazić sprzeciw wobec rządów Nicolasa Maduro. "Dzisiaj kontynuujemy. Będziemy szli z większą siłą niż kiedykolwiek, Wenezuelo" – napisał przed rozpoczęciem protestu Guaido.

