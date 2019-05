Kto zastąpi ministrów, którzy jadą do Brukseli? Po wyborach do Parlamentu Europejskiego rząd Mateusza Morawieckiego czeka rekonstrukcja. Mandat europosła zdobyło pięcioro ministrów, troje wiceministrów, a także rzeczniczka jego gabinetu. W związku z tym pojawiają się pytania o nazwiska kandydatów na ich następców. Oficjalnych decyzji jeszcze nie ma. W ławach Parlamentu Europejskiego zasiądzie minister do spraw społecznych Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, oraz minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa. Mandat europosła zdobyło także troje wiceministrów – sprawiedliwości Patryk Jaki, energii Grzegorz Tobiszowski, inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

