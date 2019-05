Lotnisko im. L. Wałęsy w Gdańsku na 5. miejscu na świecie W ogólnoświatowym rankingu lotnisk przygotowanym przez AirHelp, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku uplasował się na wysokim, piątym miejscu. Zwycięzcą, po raz drugi z rzędu, został Hamad International Airport w Dosze w Katarze. Piąte miejsce dla Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku to niewątpliwie wielkie wyróżnienie. Nadmorskie lotnisko nie tylko wyprzedziło pod kątem jakości usług oraz oferty gastronomicznej wszystkie polskie porty lotnicze (w tym Lotnisko Chopina w Warszawie i Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach), ale też uplasowało się wyżej niż słynne lotniska Gatwick i Heathrow w Londynie oraz Paris Charles de Gaulle w Paryżu. W rankingu ocenione zostały 132 lotniska. 10 najlepszych portów lotniczych na świecie: 1. Hamad International Airport (Doha, Katar);

2. Tokyo International Airport (Tokio, Japonia);

3. Athens International (Ateny, Grecja);

4. Afonso Pena International Airport (Curitiba, Brazylia);

5. Gdańsk Lech Wałęsa Airport (Gdańsk, Polska);

6. Moscow Sheremetyevo International (Moskwa, Rosja);

7. Singapore Changi Airport (Singapur);

8. Hyderabad Rajiv Gandhi International (Hyderabad, Indie);

9. Tenerife North Airport (Teneryfa, Hiszpania);

10. Campinas International (Campinas, Brazylia); Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.