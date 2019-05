Mec. Artur Nowak: Gdy będą pustoszeć kościoły, przyjdzie czas na refleksję Teraz Kościół będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić dalej z twarzami Rydzyka, Jędraszewskiego, Gądeckiego, Głódzia, słowem – z przedstawicielami tego przedsoborowego betonu, bo myślę, że nawet dla polityków PiS-u już niedługo będzie wstydem pokazywanie się w ich towarzystwie – mówi nam mec. Artur Nowak, adwokat, publicysta, pisarz, współautor książki “Żeby nie było zgorszenia. Ofiary mają głos” o ofiarach księży pedofilów, jeden z bohaterów filmu braci Sekielskich “Tylko nie mów nikomu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

