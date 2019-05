Messi rozbił Liverpool w półfinale Ligi Mistrzów Półfinałowa konfrontacja Barcelony z Liverpoolem była zapowiadana jako przedwczesny finał Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz obu zespołów na Camp Nou nie zawiódł, a po emocjonującej grze wygrali go gospodarze 3:0. Przed rewanżem na Anfield Duma Katalonii jest w zdecydowanie lepszej sytuacji. Barcelona i Liverpool po pięć razy zdobywały Puchar Europy. W obecnym sezonie oba zespoły także spisują się doskonale. Barca już zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, a ekipa The Reds zapewne do końca sezonu będzie walczyć o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Europejscy giganci potrafią grać ofensywny, dynamiczny i piękny dla oka futbol. Ich konfrontacja zapowiadała się wyśmienicie. I nie zawiodła fanów futbolu. Nie będziemy grać z Barceloną na remis, ale to nie byłby najgorszy wynik na świecie – przyznał przed spotkaniem trener Liverpoolu Juergen Klopp. Faworytem starcia na Camp Nou byli gospodarze, ale to jednak przyjezdni, zgodnie z zapowiedziami swojego szkoleniowca, okazali się stroną przeważającą w pierwszych fragmentach gry. Szybkie akcje The Reds były skutecznie powstrzymywane przez defensywę FCB. Miejscowi najgroźniejsze akcje stworzyli po kontrach ze środka pola. Jako pierwszy bliski sukcesu był Leo Messi, ale w ostatniej chwili jego strzał został zablokowany. Chwilę później uderzenie Coutinho obronił Alisson. Barcelona pozwoliła wyszumieć się przyjezdnym i nagle wyprowadziła precyzyjny cios. Piłka jak po sznurku powędrowała na linii Arturo Vidal – Messi – Jordi Alba, ten ostatni posłał doskonałe podanie w pole karne gości, a tam wybiegający zza pleców obrońców Luis Suarez wślizgiem wpakował piłkę do siatki. Po bramce piłkarze Dumy Katalonii nabrali pewności siebie i próbowali podwyższyć wynik. Z kolei Liverpool potrzebował chwili, by opanować nerwy. W 34. minucie Sadio Mane miał świetną okazję po podaniu Jordana Hendersona, ale chybił z około jedenastu metrów. Mimo prób z obu stron do przerwy wynik nie uległ zmianie. Po zmianie stron znowu jako pierwsi zaatakowali goście. Strzelał Henderson, ale Marc-Andre ter Stegen był na posterunku. Kilka minut później formę niemieckiego golkipera sprawdził Mohamed Salah. Liverpool cisnął, Barcelona była w odwrocie. W 59. minucie składną akcję zespołową powinien na gola zamienić James Milner, ale trafił prosto w bramkarza. Akcje Messiego i Salaha elektryzowały publiczność Do trzech razy sztuka. Kiedy wydawało się, że bramka dla angielskiej drużyny jest tylko kwestią czasu, gospodarze podwyższyli prowadzenie. Szybka wymiana piłki najpierw doprowadziła do poprzeczki po strzale Suareza, a następnie do dobitki Messiego na pustą bramkę. Barca starała się dobić rywala i udało się w 82. minucie. Wówczas Messi kapitalnie wykonał rzut wolny, a piłka po jego strzale wylądowała w samym okienku bramki Ter Stegena. To 600. bramka argentyńskiej gwiazdy w barwach Barcelony! The Reds mogli jeszcze zdobyć gola kontaktowego, jednak Salah w wybornej sytuacji trafił w słupek. Z kolei Ousmane Dembele powinien trafić na 4:0, ale fatalnie skiksował tuż przed bramką Liverpoolu. Rewanż na Anfield we wtorek 7 maja. BARCELONA – LIVERPOOL 3:0 (1:0) bramki: Luis Suarez (26), Leo Messi (75, 82) Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

