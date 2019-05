Mity greckie Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński w Poznaniu składa proeuropejskie deklaracje, ale wytyka UE politykę dwóch prędkości, której ofiarą pada Polska. Jako przykład starych dobrych czasów podaje Grecję, której premier potrafił w latach 70. blokować decyzje potęg UE. Rzecz w tym, że Unii wtedy nie było, a grecki premier Karamanlis był euroentuzjastą Podczas konwencji w Poznaniu w sobotę 27 kwietnia, Jarosław Kaczyński starał się pokazać europejską twarz PiS: „Przynależność do UE jest wymogiem polskiego patriotyzmu” – stwierdził i zabrzmiało to wręcz euroentuzjastycznie. Rozwinięcie brzmiało inaczej. Prezes wymalował retorycznie obraz niesprawiedliwej Unii, w której dominuje podział na lepsze kraje Zachodu i te źle traktowane, które dołączyły do Unii po 2004 roku. Nawet proszki do prania w Polsce są gorsze niż w Polsce, „po prostu gorzej piorą”. Kaczyński uogólnił: „Pojawiły się pomysły na podział Europy na Europę dwóch prędkości. To w istocie oznacza podział na tych w pełni uprawnionych i tych, którzy tych praw nie mają. Sprawa równości stała się kwestią bardzo aktualną”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

