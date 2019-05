Modzelewskiego wspomina “minister chamstwa” “Komunista, rewizjonista, opozycjonista, więzień PRL-u (łącznie 8 lat!), ‘Solidarnościowiec’, mój starszy kolega z PAN, adwersarz polityczny” – napisał Gliński na Twitterze. I szybko wywołał tym falę krytyki wśród rzeszy internautów i publicystów. „Jest pan żenujący”, „Małość pacynki Kaczyńskiego”, „Nie wstyd Panu Panie Gliński”? – komentowali tweet ministra internauci. Słowa ministra Glińskiego skomentował też muzyk i publicysta, Zbigniew Hołdys. „Minister Chamstwa Gliński miał 8 lat, gdy Karol Modzelewski został skazany na 3,5 roku więzienia za walkę z komunizmem. W 1968 minister chamstwa kończył podstawówkę, gdy Modzelewski dostał kolejne 4 lata za udział w Marcu 1968. I dziś minister chamstwa mówi o KM komunista”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

