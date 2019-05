Mroczna sekta, seksualne niewolnice “Sześć szokujących rzeczy, których dowiedzieliśmy się z procesu lidera NXIVM” – czytamy na portalu BBC. Keith Raniere pomógł stworzyć rytuał, którego ofiarami były kobiety. Wynika to z nagrań, które pojawiły się w procesie groźnego amerykańskiego guru. “Niewolnice podczas inicjacji powinny całkiem nagie leżeć na stole” – czytamy w relacji New York Timesa. Kim jest ów Ranier? I czym jest NXIVM? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

